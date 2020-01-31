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Haber Giriş: 31.01.2020 - 12:07,Son Güncelleme:/

CHP’nin Altay tankı ile ilgili iddiasına yanıt

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CHP’nin Altay tankı ile ilgili iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Özkoç'un Altay tankı projesinin iptaline yönelik yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Demir açıklamasında “Biz yaptığımızın her işin arkasındayız. İhalemizi son derece şeffaf ve açık bir şekilde yaptık. Beyefendi bildiğini yapsın, buyursun. Siyasi polemiğe hiç girmek istemiyoruz. Savunma sanayinde onlarca proje ve ihale yapılıyor. Her projenin kendine göre şartları, başlangıç koşulları var. Altay tankı nedir, prototip nedir? Gidip güzelce derslerine çalışsınlar ondan sonra bizimle muhatap olsunlar" ifadelerini kullandı.

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