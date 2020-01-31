CHP’nin Altay tankı ile ilgili iddiasına yanıt

Demir açıklamasında “Biz yaptığımızın her işin arkasındayız. İhalemizi son derece şeffaf ve açık bir şekilde yaptık. Beyefendi bildiğini yapsın, buyursun. Siyasi polemiğe hiç girmek istemiyoruz. Savunma sanayinde onlarca proje ve ihale yapılıyor. Her projenin kendine göre şartları, başlangıç koşulları var. Altay tankı nedir, prototip nedir? Gidip güzelce derslerine çalışsınlar ondan sonra bizimle muhatap olsunlar" ifadelerini kullandı.