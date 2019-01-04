CHP'nin Alpullu Belediye Başkan Adayı Saim Kırcı kimdir?
Saim Kırcı, CHP'nin 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçiminde gösterdiği belediye başkan adaylarından biri oldu. Saim Kırcı, Kırklareli Babaeski Alpullu Beldesi’ nin adayı olarak gösterildi. Peki, Saim Kırcı kimdir?
CHP'nin Alpullu Belediye Başkan Adayı Saim Kırcı, 1962 yılında dünyaya geldi. İlkokulu Düğüncülü köyünde , Ortaokulu Alpulluda Beldesinde öğrenim görmüştür.29 yıldır Alpullu Beldesinde ikamet etmektedir. 30 yıldır esnaflıkta iştigal etmektedir. 1988 -2000 yılları arasında Alpullu Minibüsleri Kooparatif Başkanlığı , ardından 30 Kasım 2013 tarihine kadar Babaeski Şoförler ve Otomobilciler Başkanlığında görev yapmıştır. 2014 yerel seçimlerde Belediye Başkanı seçilerek göreve başladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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