CHP'nin adayı İnce... 51 günlük seferberlik

‘İKİ PARTİ BAŞKANINA İYİ BAK’

“İki parti başkanı iki lider. Birisi beraber yola çıkmışlar ‘kardeşim’ demiş, parti kurmuşlar. Ama bir gün cumhurbaşkanı adayı olmak istediğinde Genelkurmay Başkanı’nı helikopterle onun bahçesine indirmişsin. Diğer tarafta bir lider daha var. O da kendisine rakip olmuş, karşısına çıkmış iki kere aday olmuş, hatta zaman zaman dozunu aşan laflar söylemiş, eleştirmiş ama sonra demiş ki ‘Çocuklarımızın geleceği için bana rakip olmuş olabilir ama bu çocuk doğrusudur.’ Şimdi size soruyorum; ey AK Partili kardeşim. ‘Kardeşim’ dediğinin evinin önüne helikopter gönderenlerden, kendinden başka hiçbir şey düşünmeyen bu insandan millete fayda gelmez. İyi düşün. Bu iki parti başkanına iyi bak. Kim kendini düşünüyor, kim milletini düşünüyor?



1402’de Timur, Osmanlı’yı dağıttı ‘fetret devri’ yaşandı. Siyasal karmaşa vardı, Türkiye’deki gibi. 24 Haziran’da fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz. Tek olan hepimizindir, bayrak tek, bayrak hepimizindir. Vatan tek hepimizindir. Atatürk kurtarıcımız, kurucumuz sadece CHP’lilerin değil, 80 milyonun Atatürk’üdür.



BEN ONDAN BEŞ AY KIDEMLİYİM

Şimdi bana diyor ki: ‘Senin tecrüben yeter mi devleti yönetmeye?’ Ben 3 Kasım 2002’de milletvekili oldum, Erdoğan, Mart 2003’te oldu. Yani ben ondan beş ay kıdemliyim. Askere gitseydik örneğin ben çavuş olurdum o onbaşı olurdu. Bir günlük milletvekilinden başbakan yapacaksınız, 16 yıllık milletvekilinden cumhurbaşkanı yapmayacaksınız öyle mi? Diyorsanız ki ‘İnce diploman var mı?’ 8 dönemlik transkripti istediğiniz zaman, zaten ileriki zamanlarda belli olacak. Meydanlarda ekonomi, dış politika, eğitim, tarım konuşacağız diye bekliyorum. Ama ‘Bunları konuşmayacağız, kavga edeceğiz, iftira atacağız, seni suçlayacağız, karalayacağız’ kampanyasına girişeceklerse daniskasını yaparım, daniskasını. Tercihim birincisi. Meydanlarda, entelektüel bir tartışma yapmak istiyorum. Tercihinizi siz yapacaksınız.



YÜZDE YÜZ TARAFSIZ YÖNETMEK

İki derdimiz var. Birisi 50+1, yani seçilmek. Bir derdimiz daha var yönetmek. O da yüzde 100 tarafsız yönetmek. İki de iddiam var. Bir, terör nereden gelirse gelsin, ister PKK, ister IŞİD, ister FETÖ, nereden gelirse gelsin kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. İki, yetimin hakkına göz dikenlere, ihaleye fesat karıştıranlara, bu ülkeyi soyanlara, terörü destekleyenlere karşı, Allah’ın huzurunda söz veriyorum mücadele edeceğim.



50 BİN AVUKATA 24 HAZİRAN ÇAĞRISI

Sınavda soruyu çalan sandıkta oyu çalar. Bugünden uyarıyorum. Bu ülkenin değerli avukatları, 50 bin avukat, cübbelerinizi 24 Haziran’da arabanızda tutun. Her an sizi YSK’nın önüne çağırabilirim, hazır olun. Bir sınav sorularını, iki oyu, üç Hazine’den parayı çaldırmayacağız.”



BUGÜN BENİM DOĞUM GÜNÜM

“Türkiye’nin CHP’ye hiç bu kadar ihtiyacı olmamıştı. Bugün benim doğum günüm. Sevaplarıyla, günahlarıyla 54 yılı geride bıraktım. Hayatıma bu andan itibaren kendisini vatanına, milletine, bayrağına adayan, çocuklarımız ve geleceğimizden başka bir şey düşünmeyen, aziz milletimizin mutluluğu ve refahı için çalışacağım ve bir fani olarak buna devam edeceğim. Geleceğimizi geri alacağız.”



AHMED ARİF ŞİİRİ OKUDU

“15 yaşındaydım, Diyarbakırlı Ahmed Arif’i tanıdığımda. Benim dünyaya soldan bakmamı sağlayan, hani, ‘Haberin var mı taş duvar...’ diyor ya. 15 yaşında o Diyarbakırlı Kürt Ahmed Arif’i okuyup da etkilenen Yalovalı Muharrem İnce olarak 54 yaşında aynı heyecanı duyuyorum. Yine Ahmed Arif, ‘Bir umudum sende anlıyor musun?’ diyordu. Bir umudum sizde, sokakta, meydanda; bunu başaracağız hep birlikte.”



SARAYI BİLİM YUVASI YAPACAĞIM

“Allah’ın izni, milletin isteği ile 24 Haziran’da cumhurbaşkanıyım. Sarayı bu ülkenin en akıllı evlatlarına vereceğim, bilim yuvası yapacağım. Size bir sözüm daha olsun; kamuda yükselme, genel müdür, daire başkanı olma, müsteşar olma, öyle bir kritere bağlayacağız ki, 100 yıl kimse değiştiremeyecek. Veterinerden TÜBİTAK başkanı, parti il başkanından hâkim-savcı yapmayacağız. Adalet yoksa o vatanda tartışma çok olur. Önce adalet kuracağız. Yeniden yapılanmayı tesis edeceğiz.”







MAZERET YOK

MUHARREM İnce’nin Birinci Meclis ile İkinci Meclis arasında seçim otobüsünün üzerinden yaptığı konuşmayı kalabalık bir vatandaş grubu izledi. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, 23 Nisan 1920’yi anımsatarak, “98 yıl sonra biz de onların yürüdüğü yoldan yürüyüp yeniden milletin iradesini hâkim kılma kararlığındayız” dedi. Kılıçdaroğlu’nun daha önceki “Adayımız çok miting yapmayacak, kavga edilecekse ben ederim” sözünün aksine İnce, “Cumhurbaşkanı adayınız olarak 51 günlük seferberlik ilan ediyorum” diyerek, ramazan ayında gece sahura kadar miting yapılacağını vurguladı. İnce, sloganlarının “Mazeret yok, marifet var” olduğunu söyledi.



NOTLAR: PARTİ ROZETİNİ ÇIKARDI TÜRK BAYRAĞI TAKTI

İnce, adaylığının açıklandığı törende “80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım” diyerek CHP rozetini Kemal Kılıçdaroğlu’na teslim etti. Kılıçdaroğlu da İnce’nin yakasına Türk bayrağı rozeti taktı.



İnce’nin cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin karar, CHP grubunda oybirliğiyle alındı.



Muharrem İnce’nin eşi Ülkü İnce’yle salona girişinin ardından ‘Başkan İnce’ sloganları atıldı. Daha sonra Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu salona girdi. Partililer ‘Halkın umudu Kılıçdaroğlu’ sloganları attı.



Kılıçdaroğlu “Elinde meşale ile toplumu aydınlatan, baş tacı ettiğimiz kişidir öğretmen. Eski bir öğretmen yeni bir politikacı Sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya” diyerek İnce’yi çağırdı. İnce de Kılıçdaroğlu’ndan övgü ile söz ederek, “Kendisine karşı aday olmuş bir kişiyi aday yapmak her babayiğidin harcı değildir. Türkiye’de adaletsizliğe, hukuksuzluğa, despotizme isyan ederek ‘Adalet Yürüyüşü’nü gerçekleştirdiği için Sayın Genel Başkan’ı herkesin ayakta alkışlamasını rica ediyorum” dedi. Salondakiler de Kılıçdaroğlu’nu ayakta alkışladı.



İnce, 30 dakikayı aşan konuşmasını prompter kullanmadan yaptı.



İnce, Ulus’ta yaptığı konuşmanın ardından ise hastanede yatan Antalya milletvekili Deniz Baykal’ı ziyaret etti.



İnce’yi ilk kutlayan, rakibi İYİ Parti Lideri Meral Akşener oldu. Akşener Twitter’da “Cumhurbaşkanlığına aday olan Sayın Muharrem İnce’ye, bu demokratik yarışta başarılar dilerim” diye yazdı.