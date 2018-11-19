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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-ANKARA - Fotoğraf: Rıza ÖZEL
19.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP'nin acı günü

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CHP'nin acı günü

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan (59), Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Temmuz ayında olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında gittiği Iğdır’da kaldığı otel odasında beyin kanaması geçiren ve Ankara İbni Sina Hastanesi’nde tedavisi süren Bircan, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Oğlu Eren Bircan, sosyal medya hesabından “Dört aydır süren mücadelede yenik düştük. Onur, gurur ve erdemi bize her gün yaşatan babamız Erdin Bircan'ı kaybettik. Babamızın, son yolculuğu büyük sevdası Edirne'de olacak” diye yazdı.

Bircan’ın vefatının ardından Twitter hesabından “Edirne Milletvekilimiz Erdin Bircan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün İbni Sina Hastanesi’ne giderek aileye taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, taziye çıkışı, “Acı bir günümüz. Uzun süredir tedavi görüyordu Erdin Bey, doktorlar ellerinden gelen bütün çabaları gösterdiler. Aile büyük umutla bekliyordu ama hak tecelli etti ve kendisi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun diyorum bütün dostlara” dedi.

CHPnin acı günü

YÜREKLİ ARKADAŞIMIZDI

CHP’li Muharrem İnce de Bircan’ın vefatı üzerine İbn-i Sina Hastanesi’ne geldi. İnce, “Yol, mücadele arkadaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Hep bekledik, bir umuttur dedik. İnşallah kurtulacak dedik. Başaramadı arkadaşımız. Hepimizin başı sağ olsun. İlkeli, duruşu olan, geri adım atmasını bilmeyen yürekli bir arkadaşımızdı” dedi.

Bircan, bugün Edirne’de son yolculuğuna uğurlanacak. 

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