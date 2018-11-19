CHP'nin acı günü
CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan (59), Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Temmuz ayında olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında gittiği Iğdır’da kaldığı otel odasında beyin kanaması geçiren ve Ankara İbni Sina Hastanesi’nde tedavisi süren Bircan, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Oğlu Eren Bircan, sosyal medya hesabından “Dört aydır süren mücadelede yenik düştük. Onur, gurur ve erdemi bize her gün yaşatan babamız Erdin Bircan'ı kaybettik. Babamızın, son yolculuğu büyük sevdası Edirne'de olacak” diye yazdı.
Bircan’ın vefatının ardından Twitter hesabından “Edirne Milletvekilimiz Erdin Bircan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün İbni Sina Hastanesi’ne giderek aileye taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, taziye çıkışı, “Acı bir günümüz. Uzun süredir tedavi görüyordu Erdin Bey, doktorlar ellerinden gelen bütün çabaları gösterdiler. Aile büyük umutla bekliyordu ama hak tecelli etti ve kendisi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun diyorum bütün dostlara” dedi.
YÜREKLİ ARKADAŞIMIZDI
CHP’li Muharrem İnce de Bircan’ın vefatı üzerine İbn-i Sina Hastanesi’ne geldi. İnce, “Yol, mücadele arkadaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Hep bekledik, bir umuttur dedik. İnşallah kurtulacak dedik. Başaramadı arkadaşımız. Hepimizin başı sağ olsun. İlkeli, duruşu olan, geri adım atmasını bilmeyen yürekli bir arkadaşımızdı” dedi.
Bircan, bugün Edirne’de son yolculuğuna uğurlanacak.
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