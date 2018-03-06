Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>CHP'nin acı günü

    CHP'nin acı günü

    İHA
    06.03.2018 - 14:13 | Son Güncelleme:

    Geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybeden CHP Parti Meclisi üyesi Yavuz Karan'ın cenaze namazına bugünkü CHP Meclis Grup Toplantısı'nı iptal eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı

    Trabzon’da dün ofisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden CHP eski İl Başkanı ve Parti Meclisi (PM) üyesi Yavuz Karan, son yolculuğuna uğurlandı. Karan'ın cenaze namazına katılmak için bugünkü CHP Meclis Grup Toplantısı'nı iptal eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenaze namazında yerini aldı.

    CHPnin acı günü

    Karan için ilk olarak sabah saatlerinde İskenderpaşa Camii önünde bir tören düzenlenirken, törenin ardından Karan’ın cenazesi cenaze namazı için Akçaabat ilçesi Kavaklı Rahman Camii'ne götürüldü. Buradaki cenaze namazına Ankara'dan özel uçakla öğle saatlerinde Trabzon'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, CHP milletvekilleri, AK Parti milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve partililer ile çok sayıda seveni katıldı.

    Cenaze namazının ardından Karan'ın cenazesi Akçaabat ilçesi Dürbinar mahallesinde bulunan mezarlığa defnedildi.

    Etiketler: Cenaze , yavuz karan , trabzon , kılıçdaroğlu , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri