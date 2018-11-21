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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
21.11.2018 - 15:06, Son Güncelleme:

CHP'nin 300 adayını açıklayacağı tarih belli oldu

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CHP'nin 300 adayını açıklayacağı tarih belli oldu

CHP'de 30 Kasım Cuma günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında, 300'e yakın belediye başkan adayının ismi açıklanacak.  İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ilde "eğilim yoklaması" ile belediye başkan adaylarının belirlenmesi görüşü ağırlık kazanan CHP'de, parti örgütlerinden gelen görüşler ve anketler de adayların netleşmesinde etkili oluyor.

CHP Parti Meclisi (PM), 30 Kasım Cuma günü yapacağı toplantıda 300'e yakın belediye başkan adayının ismini daha açıklayacak.     

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da ise 147 adayın ismini kamuoyuyla paylaşan CHP PM, 30 Kasım'da gerçekleştireceği toplantıda bu defa 300'e yakın belediye başkanının ismini belirleyecek.     

İsimlerin açıklandığı "üçüncü toplantı" olma niteliği taşıyan PM'de çok sayıda ilçe ile bazı büyükşehir ve il belediye başkan adayları da belirlenmiş olacak.     

Bugüne kadar açıklanan adaylar arasında 1 büyükşehir, 10 il belediye başkan adayı bulunuyor.

CHPden yerel seçimde ittifak açıklaması
CHP'den yerel seçimde ittifak açıklaması

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ilde "eğilim yoklaması"yla adayların belirlenmesi görüşü ağırlık kazanan CHP'de, parti örgütlerinden gelen görüşler ve anketler de adayların netleşmesinde etkili oluyor.     

Türkiye'nin büyük kentlerindeki adaylarını aralık ayı bitmeden açıklamayı planlayan CHP, Ankara'da başta Mansur Yavaş olmak üzere bazı isimler üzerinde görüşmeler yürütüyor.     

CHP, özel önem verdiği İstanbul'la ilgili çalışmalarını da kısa sürede tamamlayarak sürpriz bir adayla vatandaşların önüne çıkmayı amaçlıyor.     

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "eğilim yoklamasından çıkması durumunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağını" açıklaması ve geçen günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etmesi dikkati çekti.     

İnce'nin Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmenin ardından İstanbul için harekete geçebileceği ifade ediliyor. 

İSMİ AÇIKLANAN ADAYLARA GÖREV     

Yerel seçimlere 4 ay kala aday belirleme çalışmalarını hızlandıran CHP, isimleri açıklanan adayların bir an önce çalışmalara başlamalarını hedefliyor. İsmi açıklanan adaylardan vakit kaybetmeden projelerini vatandaşlara anlatmalarını ve kapı kapı gezmelerini isteyen CHP, bir önceki yerel seçimde az farkla kaybedilen bölgelerdeki çalışmalara özel önem veriyor.     

İYİ Parti ile yapılan görüşmeler çerçevesinde "ittifak" konusunu da değerlendiren CHP, bazı adayların belirlenmesi için geniş tabanlı mutabakat arıyor.     

İYİ Parti ile bu kapsamda yürütülen görüşmeler doğrultusunda bazı illerin adaylarının netleşmesi bekleniyor. 

 

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