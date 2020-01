CHP’nin 2020 muhalefet hedefi: Güçlü parlamenter sistem

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP’nin 2020’deki muhalefet anlayışının nasıl şekilleneceğini anlatırken, 2020’de iktidarın karşısındaki blokun güçlenmesi için çalışma yürütüleceğini söyledi. Özkoç, “Amacımız güçlü, demokratik, laik parlamenter sistemdir. Kendisini bu söylediğim kıstaslar içinde gören her siyasi parti, her yurtsever bu cephenin elbette içinde olacaktır” dedi. Özkoç, Hürriyet’e şunları söyledi:

TÜRKİYE BİRİKİME SAHİP

“Bu iktidar Türkiye’nin çıkarlarından çok kendisinin ve yandaşların çıkarlarına hizmet ediyor. Yoksulluk almış başını giderken, diğer yanda düşman olmadığımız neredeyse hiçbir ülke kalmadı. Hatta sıcak savaşın içine girdik. Oysa ki Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda bir dış politika ve içerde de üretime yönelik bir ekonomik hamle sürdürmesi gerekiyordu. Türkiye tarihten gelen gücüyle aslında bütün bu sorunların altında kalkabilecek bilgi ve birikime sahip. Ancak bunu doğru kullanacak bir iktidarın olması gerekiyor.

İKTİDARI DOĞRU YÖNLENDİRMELİYİZ

2020 halkımızla birlikte, tüm yurtseverlerle birlikte bir an önce bu iktidarın uzaklaşmasını sağlayıp güçlü Türkiye’nin tekrar yapılanmasını ve itibarlı bir ülke haline gelmesi için yeni bir iktidar oluşması adına mücadele etmelidir. Bütün gayretimiz Türkiye’yi birilerinin istediği iç çatışmalardan uzak tutarak, dış tehditlerden koruyarak, kendi iç dinamizmi ile demokratik kurallar içerisinde iktidarının yenilenmesi ve tekrar yapılanmasını sağlamaktır. Amacımız, güçlü demokratik laik parlamenter sistemdir. Kendisini bu söylediğim kıstaslar içinde gören her siyasi parti, her yurtsever bu cephenin elbette içinde olacaktır. Biz seçime hazırız. Aslında Türkiye’nin ihtiyacı bir an önce doğru bir iktidar tarafından yönetilmesi. Ancak muhalefet olarak görevimiz seçim olmadığı dönemlerde de iktidarı doğru yönlendirmektir.”