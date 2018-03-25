CHP'nin 2019 planı: Kent ve kır belediyeciliği

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yeni projeyi şöyle anlattı:

YENİ BİR TANIM

“Akademisyenlerden oluşan bir komisyon çalışmasını tamamlamak üzere. Önümüzdeki hafta bu konuda geniş çaplı bir araştırma yapmayı planlıyoruz. İktidar yerel yönetimlerle ilgili yasa değişikliği ile belediyeleri hizmet veremez hale getirdi. Torba yasayla da kaynakların tek elde toplanması gibi bir düzenleme çıkardı ve belediyelerin elini kolunu bağladı. Biz vatandaşın daha iyi hizmet alması için, kır ve kent belediyeciliği tanımı getiriyoruz. Bu tanıma göre kırda yaşayan vatandaşlarımızın, eğitim, sağlık gibi bütün haklardan yararlanacağı, kente göçmeyeceği bir ortamı sağlamak durumundayız. Bu projemizle kırda yaşayan vatandaşımızın da kentte yaşayanların aldığı hizmetleri almasını sağlayacak yapı kuruyoruz. Seçim bildirgesini ay sonuna kadar yeni projelerle açıklayacağız. Proje havuzu hazırlandı ve belediyelere ilişkin projeleri bu havuzda topluyoruz.”

Edinilen bilgiye göre CHP, 2019 adaylarını belirlerken mevcut belediyeleri de mercek altına alacak. CHP’nin yönettiği belediyelerin mali durumları incelenerek, kimlerle yola devam edileceğine karar verilecek. CHP’de belediye başkan adayları erken açıklanarak, yürüteceği kampanya için zaman tanınacak. Anket çalışmasının tamamlanmasının ardından nisan ayında aday belirleme işlemi için harekete geçilecek. Anketlere göre halkın destek verdiği, örgütün de onayladığı adaylar seçime hazırlanacak.

HAYIRCI İL ÇALIŞMASI

Referandumda İstanbul, Ankara gibi ‘Hayır’ oyunun yüksek çıktığı iller için yerel seçimlerde özel çalışma yapılacak. Adaylar belirlenirken referandumda ‘hayır’ çıkmasına katkı sunan kesimlerin görüşü dikkate alınacak.