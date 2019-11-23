CHP’liyle görüşme iddiasına yanıt: Hayatları yalan

BU İFADE KULLANILABİLİR Mİ

“Seçim sonuçlarına göre hareket etmedik. Biz İzmirlileri bize oy verip vermediklerine bakarak değil, ülkemizin vatandaşları oldukları için seviyor, her birini kardeşimiz olarak görüyoruz.

Parlamentoda Grup Başkanvekilimiz Özlem kardeşimize yaptıklarını gördünüz değil mi? İfadeye bak, ‘Ulan... Şu kadını susturun...’ Acaba bir bayana böyle bir ifade kullanılabilir mi? Bunlar bir hanımefendiye bu ifadeleri kullanacak kadar edepsiz, ahlaksız!

İSPAT ETMEZSEN ÇEK GİT

(Beştepe’ye çıkan bir CHP’liyle bu partinin genel başkanlığı konusunda görüştüğü iddiası) Son günlerde bir şey tutturdu. Güya ben Külliye’de bir CHP’li ile görüşmüşüm. Ben... Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler, ‘Böyle bir görüşme olmadı’ dediler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Kendisi de diyor ki ‘Herhalde yanıldık.’ Bay Kemal senin hayatın yalan. İzmir’den sesleniyorum sana, eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin ettin, etmediğin takdirde CHP’nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git. Ama yapamaz, bugüne kadar ben bunu çok söyledim. Hepsi birbirini bulmuş, o gazetenin köşe yazarı da bu da aynı. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan...

VAKİT AYIRMAK İSRAF

Benimle CHP adına gelip de pazarlığa oturan kim çıksın açıklasın. Açıklayamam diyor, o zaman nasıl böyle bir şeyi konuşabilirsin ya? Sıradan bir olay değil. Tayyip Erdoğan’ın işi gücü yok da CHP’nin genel başkanı kim olacak bununla mı uğraşacağım.

Kendi genel başkanlığını korumak için, şahsımın birilerine CHP genel başkanlığı teklif ettiği yalanını ortaya atacaksın. Bu zatla ilgili harcadığımız bu nefesin bile beyhude olduğunun farkındayız. Bu zata vakit ayırmak gerçekten israftır.

BAY KEMAL OLMAK KOLAY DEĞİL

Geçen gün çıkmış ‘Bay Kemal olmak kolay değil’ diyor. Gerçekten de Bay Kemal olmak kolay değil. Bunun için önce SSK’yı batıracaksın. Ardından siyasete girecek verdiğin sözden dönecek, ettiğin her yemini yutacaksın. Kaset komplosuyla partin çalkalanırken önce aday olmayacağım diyecek ertesi gün adayım diyerek ortaya çıkacaksın. Kumpasla düşürülen genel başkanının koltuğuna oturacak ve hemen diyet borcu ödemeye başlayacaksın. Ancak bu şekilde Bay Kemal olunabilir. Terör örgütlerine karşı verilen mücadelede ülkenin değil, teröristlerin yanında yer alacaksın.

Palet fabrikasıyla ilgili her türlü yalanı söylüyor. Sattılar diyor. Ya be vicdansız, satılan bir şey yok, yalan söyleme. BMC ile Katar ortaklaşa burada işletme hakkını alıyorlar. Satılan bir şey yoktur.

33 BİN TIR SİLAHI TOPLUYORUZ

Barış Pınarı harekâtı ile ülkemizin güneyinde neler yaptığımızı takip ediyorsunuz. Suriye’nin kuzeyinde terör devletini kurmak istediler. YPG’ye 33 bin tır silah geliyordu. Şimdi onları da bulduk topluyoruz. Mehmetçiğimizin ne olduğunu daha iyi tanıyacaklar.

Türkiye’nin demokrasisini sarsamayanlar, güvenliğine ve huzuruna zarar veremeyenler, birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayanlar, ekonomimizi yıkamayanlar sürekli yeni arayışlar içindeler. Geçtiğimiz 6 yılda ülkemizin yaşadığı sınamalara dayanabilecek pek az güç vardır. Biz maruz kaldığımız saldırılara karşı her cephede yürüttüğümüz mücadeleyi kazanarak dimdik ayakta olduğumuz gösterdik. Bütün bunlara rağmen artık biz kendi silahımızla, kendi savunma sistemimizle bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Ekonomimiz tüm bunlarla birlikte dimdik ayakta duruyor.

BAYINDIR’A OSB MÜJDESİ

(Bayındır ilçesinde) Burada inşallah tarıma dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuracağımızın müjdesini vermek istiyorum. 1 milyon 334 bin metrekare alanda kurulacak süs bitkileri organize bölgesinde 25 dekarlık 40 adet süs bitkileri işletmesi faaliyet gösterecektir. Bu yatırım sayesinde bin 500 vatandaşımız iş ve aş sahibi olacak.”

BAŞÖRTÜSÜNE SALDIRI: ASLA GÖZ YUMMAYIZ

CUMHURİYETİMİZİ taçlandırmak bize nasip oldu. Bakıyorsunuz başörtülü iki kız yolda yürürken bir tanesi çılgınlık yapıyor, o kızlarımıza saldırıyor. Bir araştırıyoruz aynı zihniyet altından çıkıyor. Milletin inancı ile değerleri ile kavgalı bir kesimin tekrar eski alışkanlıklarına döndüklerini görüyoruz. Kılık kıyafetinden dolayı kadınlarımıza yönelik sözlü ya da fiili şiddete varan bu provokasyonlara asla göz yummayız, yummayacağız. Bu ülkede kimsenin 28 Şubat zihniyetini hortlatmasına asla izin vermeyiz. Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur. Bu tarz nefret suçlarıyla ilgili emniyet ve yargı kurumlarımız, anında gereken adımları atmayı sürdürecektir. Ne kadar kışkırtırlarsa kışkırtsınlar Türkiye’yi kendi iç kavgalarıyla kavrulan bir ülke haline getiremeyecekler. 82 milyonun her birini bağrımıza basmaya devam edeceğiz. Başı açıkmış, kapalıymış, bu bizim memlekettenmiş, asla böyle bir ayrım söz konusu yok, olmayacak. Böyle bir ayrım yaparsak Allah’a hesap veremeyiz.

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLAL SAYGILI CAMİSİ’Nİ AÇTI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İzmir’deki temasları sırasında Ege Üniversitesi Bilal Saygılı Camisi ve Külliyesi’ni de açtı. Cuma namazını bu camide kılan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Bilal Saygılı kardeşime ve tüm Saygılı ailesine böylesine bir eseri üniversitemize kazandırdığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimize yakışan bir eser oldu. Bir hadiste, ‘Kim Allah’ın rızasını talep ederek bir mescit inşa ederse, Allah’ın da ona cennette bir ev inşa edeceği’ müjdeleniyor. Bizim inancımızda cami kullanılan ve iş bitince terk edilen mekan hiçbir zaman olmamıştır. Cami ibadethane olduğu kadar muhabbetin, dayanışmanın yeridir. Cami, öğrenmenin ve öğretmenin, istişarenin mekanıdır. Ümmet dediğimiz sınıf, evrensel kardeşliğimiz, camilerimizde mevcut bulunur. Müminler bütün farkındalıklarıyla kardeş olduklarının bilincine öncelikle camilerde ulaşır. Cemaati olmayan her cami ne kadar görkemli olursa olsun yetim ve öksüz bir eserdir. Üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere bu bölgede yaşayan kardeşlerimizin bu camiyi öksüz ve yetim bırakmayacaklarına inanıyorum.” (Gizem KARAKIŞ / İZMİR)