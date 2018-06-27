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    CHP'lilerin oturma eylemi sona erdiÂ

    ANKARA (AA)
    27.06.2018 - 11:00 | Son GÃ¼ncelleme:

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu istifaya Ã§aÄŸÄ±rmak amacÄ±yla parti genel merkezinin Ã¶nÃ¼nde toplanan grup, 24 saatin ardÄ±ndan oturma eylemini sonlandÄ±rdÄ±.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu istifaya Ã§aÄŸÄ±rmak amacÄ±yla parti genel merkezinin Ã¶nÃ¼nde toplanan grup, 24 saatin ardÄ±ndan oturma eylemini sonlandÄ±rdÄ±.

    SeÃ§imlerde baÅŸarÄ±sÄ±z sonuÃ§lar aldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Genel BaÅŸkan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu istifaya Ã§aÄŸÄ±ran bazÄ± CHP'liler, eski Denizli GenÃ§lik KollarÄ± BaÅŸkanÄ± Hakan ImÄ±rgÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼n parti genel merkezi karÅŸÄ±sÄ±nda baÅŸlattÄ±klarÄ± oturma eylemini sonlandÄ±rdÄ±.Â Â Â Â Â 

    Grup adÄ±na basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapan ImÄ±rgÄ±, genel merkezin bÃ¼yÃ¼k CHP ailesinin ortak evi olduÄŸunu belirterek, seÃ§im akÅŸamlarÄ±nda burayÄ± yas evi olarak deÄŸil, bayram evi olarak gÃ¶rmek istediklerini sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â 

    Oturma eylemini kimseyi kÃ¶tÃ¼lemek, ayrÄ±ÅŸtÄ±rmak veya kavga etmek amacÄ±yla baÅŸlatmadÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden ImÄ±rgÄ±, demokratik protesto haklarÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.Â Â Â Â Â 

    "Ä°STÄ°FA TALEBÄ°MÄ°ZÄ°N, KARARA BAÄžLANMASINI TALEP EDÄ°YORUZ"Â Â Â Â Â 

    ImÄ±rgÄ±, "24 saat sÃ¼receÄŸine en baÅŸta sÃ¶z verdiÄŸimiz oturma eylemimizi, tam saatinde sonlandÄ±rÄ±yoruz. Ä°stifa talebimizin, partimizin karar organlarÄ±nda ivedilikle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼p karara baÄŸlanmasÄ±nÄ± talep ediyoruz." dedi.Â Â Â Â Â 

    BeÅŸ kiÅŸiyle baÅŸlattÄ±klarÄ± eyleme, gÃ¼n iÃ§erisinde yÃ¼ksek sayÄ±da katÄ±lÄ±mÄ±n olduÄŸunu dile getiren ImÄ±rgÄ±, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde devrim olmadan TÃ¼rkiye'de devrim olmayacaÄŸÄ±na olan inancÄ±mÄ±zla 'yaÅŸasÄ±n Cumhuriyet Halk Partisi, yaÅŸasÄ±n Cumhuriyet Halk Partililer' diyoruz." ifadesini kullandÄ±.Â Â Â Â Â 

    AÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan eyleme son veren grup Ã¼yeleri, parti genel merkezi Ã¶nÃ¼nden ayrÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â 

    Etiketler: oturma eylemi , sona erdi , son dakika , haberler
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