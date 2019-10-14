CHP’lilere göbekli iletişim dersi
CHP’nin geçen hafta sonu Abant’ta yaptığı kampta, NLP (Duyusal Algı Programlama) uzmanı Mustafa Kılınç, milletvekilleri ve parti yöneticilerine, “Düşünce Yönetimi ve Siyaset İletişimi” başlığı altında “bilinçaltı beden dili” eğitimi verdi. CHP’lilerin en çok ilgisini çeken iletişim yöntemi, karşındakini ikna etmek için göbek deliğini karşı karşıya getirerek yapılan bir iletişim tekniği olan “göbek deliği aklı” yöntemi oldu.
Evrensel iletişimde, etki oranları açısından kelimelerin yüzde 7, ses tonunun yüzde 38, beden dilinin ise yüzde 55 etkili olduğunu vurgulayan Kılınç, “Siz başka bedeniniz başka şeyler söylediğinde ‘güvensizlik’ kaçınılmazdır. Bedeninizin dış dünyaya vermiş olduğu mesajlara dikkat edin” diyerek milletvekillerine bilinçaltı beden dili kullanma yöntemlerini örneklerle anlattı.
GÖBEK AKLI YÖNTEMİ
Kılınç, bireyi ikna etmenin en etkili yolunun ‘göbek aklı’ denilen, göbekleri karşı karşıya getirip iletişim kurma yöntemi olduğunu anlattı. Kılınç, eski ABD başkanları Barack Obama ve George Bush’un sık sık kullandığı bu yöntemin karşındakini ikna etmek için etkili olduğunu söyledi. Kılınç’ın verdiği bilgiye göre bu yönteme göre ikna etmek istediğin rakibin karşısına geçerek önce ayaklar eşitleniyor. Sonra göbek deliği, karşındaki kişinin göbek deliğine denk gelecek şekilde durulup gözler kırpılmadan mesajlar anlatılmaya başlanıyor. Bu pozisyon, hedef kitle veya kişi üzerinde bir iç çatışma ve düşüncelerinde dağılmaya neden oluyor. Kılınç’ın CHP’lilere anlattığı bir başka yöntem ise “çatı hareketi” oldu. Bedenin önünde bütün parmakların birleştirerek çatı şeklini aldığı bu yöntemin, bilinçaltında hem mesaj vermek isteyeni rahatlattığı hem de kendisine güven imajı verdiği belirtildi.
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