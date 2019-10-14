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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

CHP’lilere göbekli iletişim dersi

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CHP’lilere göbekli iletişim dersi

CHP’nin geçen hafta sonu Abant’ta yaptığı kampta, NLP (Duyusal Algı Programlama) uzmanı Mustafa Kılınç, milletvekilleri ve parti yöneticilerine, “Düşünce Yönetimi ve Siyaset İletişimi” başlığı altında “bilinçaltı beden dili” eğitimi verdi. CHP’lilerin en çok ilgisini çeken iletişim yöntemi, karşındakini ikna etmek için göbek deliğini karşı karşıya getirerek yapılan bir iletişim tekniği olan “göbek deliği aklı” yöntemi oldu.

Evrensel iletişimde, etki oranları açısından kelimelerin yüzde 7, ses tonunun yüzde 38, beden dilinin ise yüzde 55 etkili olduğunu vurgulayan Kılınç, “Siz başka bedeniniz başka şeyler söylediğinde ‘güvensizlik’ kaçınılmazdır. Bedeninizin dış dünyaya vermiş olduğu mesajlara dikkat edin” diyerek milletvekillerine bilinçaltı beden dili kullanma yöntemlerini örneklerle anlattı.

GÖBEK AKLI YÖNTEMİ

Kılınç, bireyi ikna etmenin en etkili yolunun ‘göbek aklı’ denilen, göbekleri karşı karşıya getirip iletişim kurma yöntemi olduğunu anlattı. Kılınç, eski ABD başkanları Barack Obama ve George Bush’un sık sık kullandığı bu yöntemin karşındakini ikna etmek için etkili olduğunu söyledi. Kılınç’ın verdiği bilgiye göre bu yönteme göre ikna etmek istediğin rakibin karşısına geçerek önce ayaklar eşitleniyor. Sonra göbek deliği, karşındaki kişinin göbek deliğine denk gelecek şekilde durulup gözler kırpılmadan mesajlar anlatılmaya başlanıyor. Bu pozisyon, hedef kitle veya kişi üzerinde bir iç çatışma ve düşüncelerinde dağılmaya neden oluyor. Kılınç’ın CHP’lilere anlattığı bir başka yöntem ise “çatı hareketi” oldu. Bedenin önünde bütün parmakların birleştirerek çatı şeklini aldığı bu yöntemin, bilinçaltında hem mesaj vermek isteyeni rahatlattığı hem de kendisine güven imajı verdiği belirtildi.

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