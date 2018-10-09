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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
09.10.2018 - 00:45, Son Güncelleme:

CHP’lilerden tepki: ‘Bayraklardan biri karartıldı’

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CHP’lilerden tepki: ‘Bayraklardan biri karartıldı’

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün elinde ABD bayrağı bulunan bir fotoğrafını göstererek, “Elindeki bayrak; dikkat edin Türk bayrağı değil. Elindeki bayrak Amerika. Bu da İnönü” sözleri CHP’lilerin tepkisini çekti.

Meclis Başkanvekili Levent Gök: Cumhurbaşkanının, Cumhuriyetimizin kurucularından İnönü’yü mesnetsiz şekilde tartışması kabul edilemez. Emperyalizme karşı mücadele ederek yurdumuzu ve bayrağımızı özgürleştiren tarihi şahsiyetlerimize saygı Cumhurbaşkanı’nın görevidir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Ölümünün üzerinden 45 yıl geçmiş, şimdi Sayın İsmet İnönü’nün bir Amerika ziyaretinde elindeki iki bayraktan birini karartmak suretiyle bu durumu istismar ederek, ucuz şark kurnazlığını başvurmak belki AKP’nin genel başkanına yakışır, ancak bu – çok açık söyleyeyim – Cumhurbaşkanlığı makamına yakışmaz. AKP Genel Başkanı’nın hayatı emperyalizme karşı savaşmakla geçmiş, yeri geldiğinde ABD’ye yeni bir dünya kurulur Türkiye de o dünyada yerini alır diye mektupla rest çekebilmiş bir devlet adamı olan İsmet İnönü’yü anlamasını beklemiyoruz. Çünkü ABD yönetimiyle, Trump’la bu kadar olay yaşanıyor; daha böyle bir mektup ortada yok.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: (Sosyal medya hesabından aynı ana ait elinde Türk bayrağı bulunan fotoğrafı da göstererek yayınladığı mesajında) Birincisi kameralara gösterdiği, ikincisi gösteremediği resim. İkisi de aynı yerde aynı anda çekilmiş. Her iki resimde de İsmet İnönü’nün elinde 2 bayrak var. Birinci de Türk bayrağı, ikinci de ABD bayrağı görülmüyor. Başkanlık hayaliyle parlamenter demokrasiyi yok etmek isteyenlerin, dünya siyasi tarihinde kendi iktidarını demokratik yollarla devreden, tek partili yaşamdan çok partili yaşama geçişi kendi elleriyle gerçekleştiren İsmet Paşa’ya laf söylemeleri ne kadar acı.

İNÖNÜ’NÜN ARKASINDA ANTİ EMPERYALİST ZAFER VAR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Hepimizi Allah kuru iftiradan saklasın. İlk ABD ziyaretini yaparken uçakta, Hasan Cemal’e röportajında ‘En büyük avantajım CHP’nin anti Amerikancı olmasıdır’ diyordu ve anti Amerikancılara sert bir çıkış diye yorumlanıyordu bu sözler. İsmet İnönü, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığından önce İnönü Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz, Sakarya, Lozan Zaferi kazandı. Erdoğan ise cumhurbaşkanı olmadan Amerika’ya gidip elinde Ortadoğu kanı bulunan Bush’un sevgisini kazandı. İnönü’nün arkasında Amerikan desteği değil anti emperyalist zafer vardır. Hiçbir gelişmiş demokrasi, kendi kurucu kadrolarına saldırmaz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: İsmet İnönü’nün Amerikan emperyalizmine karşı nasıl mücadele ettiğini Lozan çok açık şekilde yazar ve anlatır. Lozan’ı okursan, emperyalizme, ABD’ye karşı nasıl başkaldırıldığını görürsün. Bugün ABD’ye kendini, şirketlerini, bakanlıkların denetlenmesini teslim eden anlayış bize, ABD konusunda ders vermeye yeltenmesin. 

CHP’lilerden tepki: ‘Bayraklardan biri karartıldı’

İNÖNÜ VAKFI’NDAN FOTOĞRAF YANITI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ABD’yi ziyaret eden 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün elinde bu ülkenin bayrağıyla çekilen fotoğrafını göstererek yönelttiği eleştirilere İnönü Vakfı’ndan tepki geldi.

İnönü Vakfı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bir siyasi partinin genel başkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2’nci Cumhurbaşkanı ve İstiklal Savaşımızın kahraman komutanı merhum İsmet İnönü hakkında, gerçeğin çarpıtılması suretiyle, güncel politik yarar sağlama amaçlı talihsiz bir beyanda bulunmuştur. Şöyle ki merhum İnönü’nün, diplomatik nezaket kuralları çerçevesinde iki ülke bayraklarını birlikte havaya kaldırdığını gösteren fotoğraf karelerinden, sadece ABD bayrağının görünür olduğu, Türk bayrağının fark edilemediği bir tek kare seçilerek, kamuoyunda yanlış algılar uyandırma amaçlı bir çarpıtmada bulunulmuştur.

Aynı zamanda ‘Cumhurbaşkanı’ sıfatını da taşımakta olan siyasi parti liderinin, siyaset etiğine yakışmayan imalı tanımlamalarla süslenmiş bu tavrı, ülkemiz ve kurumumuz adına son derece üzücüdür. Bu çarpıtma ve haksızca, vicdansızca suçlama girişimi, siyaset tarihimiz bakımından kara bir leke olarak yer alacaktır.” 

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