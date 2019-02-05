CHP'liler sordu Soylu yanıtladı
7 yılda 77 bin 107 taciz, 2 milyon 931 bin 150 hırsızlık, 32 bin 518 kapkaç ve 113 bin 516 oto hırsızlığı kayıtlara geçti. 7 yılda 77 bin 107 taciz, 2 milyon 931 bin 150 hırsızlık, 32 bin 518 kapkaç ve 113 bin 516 oto hırsızlığı kayıtlara geçti.Â 5 yılda 2 milyon 851 bin litre sahte alkollü içki ele geçirildi. 228 kişi metil alkol zehirlenmesinden öldü.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP milletvekilleri Kamil Okyay Sındır’ın ‘merdiven altı alkollü içki üretimi’, Ednan Arslan’ın ‘ülkedeki asayiş olayları’ ve Sezgin Tanrıkulu’nun da ‘TOMA’larla ilgili’ verdiği soru önergelerini yanıtladı. Bakan Soylu’nun aktardığı bilgiler şöyle:
MERDİVEN ALTI İÇKİ: “Son 5 yılda 228 olguda ölüm sebebinin metil alkol zehirlenmesi olduğu tespit edilmiş olup bunların ne kadarının sahte içki kaynaklı olduğu ayrımı yapılamamaktadır.
Ülkemizde son 5 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda; 2 milyon 851 bin 146 litre kaçak/sahte alkollü içki, (İzmir’de aynı yıllar arasında 1 milyon 67 bin 325 litre) kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilmiştir.
2015-2018 (26 Ekim 2018 itibarıyla) arasında sahte içki üretiminde kullanılan 47 bin 927.5 litre metil alkol bulunmuştur.
Alkollü içki kaçakçılığının/sahteciliğinin önlenmesine ve anılan yasadışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik 81 il genelinde 2017 yılında ‘Alkol’ ve ‘Mahzen’ kodlu operasyonlar ile 2018 yılında ‘Fıçı’ kodlu eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş olup alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği ile mücadele çalışmaları kararlılıkla devam etmektedir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri ve alkollü içki sektöründe faaliyet gösteren üretici veya ithalatçı firmaların takibine yönelik 2007 yılından itibaren ‘Bandrollü Ürün İzleme Sistemi’ uygulanmaktadır.
ASAYİŞ OLAYLARI: Ülkemizde 2011-2018 (15 Ekim itibarıyla) yılları arasında 77 bin 107 taciz, 2 milyon 931 bin 150 hırsızlık, 32 bin 518 kapkaç ve 113 bin 516 oto hırsızlığı suçu meydana gelmiştir.”
TOMA’DA ŞEBEKE SUYU
İçişleri Bakanı Soylu, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, “Emniyet’in elinde 81 ilde ne kadar TOMA aracı vardır? Yeni TOMA aracı alımı yapılacak mıdır? TOMA araçları alımı için ne kadar para ödenmiştir? Hangi ülkeden ve hangi firmadan TOMA aracı alımı yapılmıştır? TOMA araçlarındaki su dolumu nereden yapılmaktadır? TOMA’lara kanalizasyon suyu doldurulduğu iddiası doğru mudur?” sorularına şu yanıtları verdi: “TOMA araçları kamu düzenini sağlamada zafiyete düşülmeyecek şekilde yeterli miktarda alınmakta ve buna ilişkin işlemler diğer alımlarda olduğu gibi ‘Kamu İhale Kanunu’ doğrultusunda yapılmaktadır. Yapılan ihalelere yurtiçi ve yurtdışından yeterliliğe haiz olan tüm firmalar katılabilmektedir. Ayrıca; toplumsal olaylara müdahale araçlarında şebeke suyu kullanılmaktadır.”
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