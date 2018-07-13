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    CHP'li vekillere yeni sistem dersi

    Hürriyet Haber
    13.07.2018 - 01:01 | Son Güncelleme:

    CHP İstanbul Milletvekili, anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, parti grubunda vekilleri Anayasa değişikliği sonrasında ortaya çıkan yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgilendirdi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı toplantıda Kaboğlu, kanun hükmünde kararnamelerle getirilen düzenlemelerin yasa ve yetki aşımları karşısında Meclis’in denetim yetkisi kalmadığı için tek itiraz yolunun Anayasa Mahkemesi’ne başvurmak olduğunu söyledi.

    Prof. Dr. Kaboğlu, “TBMM, Ağustos 2014’ten bu yana giderek ivme kazanan ‘anayasasızlaştırma’ sürecine karşı bilinçli bir mücadele vermelidir” dedi. Kaboğlu, milletvekillerinin ‘Erdoğan’ın kendisini birinci başkan olarak ilan ederek bir dönem daha aday olmasının anayasal zemini olup olmadığı’ sorusuna, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu son seçimiydi, artık yeniden aday olamaz. Zaten ikinci döneminde. Beş yıl sonra yeniden adaylığını koyması, görev süresinin son bir yılında parlamentoyu feshetmesi durumunda mümkündür” yanıtını verdi.

    Etiketler: ibrahim kaboğlu , gazetehaberleri
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