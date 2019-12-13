"CHP'li vekiller çakarları çıkarsın"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “Ben bu düzenlemeye veto verdim” dediğini aktaran Enginyurt, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

POPÜLİST POLİTİKALAR

“Bu hoş bir davranış değil. Hakikaten bu çakar konusunda rahatsızsanız, grup başkanvenkilliği araçlarınızı iade edin, çakarlarınızı kapatın. CHP milletvekilleri, basın önünde araçlarından çakarları çıkarsınlar. Hiç kimse popülist politikaya milletvekilini alet etmesin. Milletvekillerini imha etmeye yönelik bu hareket, siyasi maksatlı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da söz konusu eleştirilere yanıt vermesi gerekiyor.”

TORPİL OLMADIĞINI GÖRDÜK

Enginyurt, arabuluculuk sınavına girip barajı geçemeyen 200 milletvekilinden, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un “arabuluculuk sınavı gerekçe gösterilerek, itibar suikastına uğradığına” ilişkin sözlerini de şöyle değerlendirdi: “Özellikle iktidar milletvekilleriyle ilgili hep şunu söylüyorduk; ‘İşini bilir, gemisini yüzdürür, torpili iyi bilir’. Hamdolsun ki bu ülkede torpil olmadığını gördük.

BEN DE 10 BİLE ALAMAM

İktidar partisi milletvekilleri, bakanlık yapmış arkadaşlarımız bile bu sınavı geçemediyse, demek ki adil bir sınav yapılmıştır. Bunun neresinde insaf var? 91 almak kolay mı? Ben iktisat fakültesi mezunuyum, iktisattan imtihan etseniz 10 bile alamam. Yavuz, sınava sadece 2 gün çalıştığını söylüyor. 2 ay yetmez, 20 ay çalışsa kazanamaz. Biz yazılı okuduk. Bizim zamanımızda iki soru sorulurdu, birini yapan sınavı geçerdi. Şimdi test yapılıyor.”