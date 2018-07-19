CHP'li vekil sözünü tuttu
OHAL’i 2 yıldır sakallarını uzatarak protesto eden CHP’li Aytuğ Atıcı, OHAL'in kalkmasıyla birlikte sakallarını TBMM berberinde kestirdi.
CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasına tepki göstermek için sakal bırakmıştı. Milletvekili Atıcı, 2017'de “Temmuz ayında sakalımı uzatmaya başladım. OHAL’e tepki olarak bunu yaptım. Zamanla insanlar sormaya başladı ‘yas mı var’ diye. Bu süreçten (OHAL) daha kötü, yas tutulacak ne olabilir? OHAL devam ettiği sürece sakalımı kesmeyeceğim” şeklinde konuşmuştu.
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