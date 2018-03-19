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    CHP'li vekil 'iyi hal indirimini' kravat keserek protesto etti

    Yunus Emre AYDIN/İSTANBUL
    19.03.2018 - 13:36 | Son Güncelleme:

    Mersin’de zeka yaşı 11-12 olan 22 yaşındaki S.’ye tecavüz ettikleri öne sürülen 5 kişinin bağırmadığı gerekçesi ile serbest bırakılmasına tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin de arasında bulunduğu grup, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın önündeki basın açıklamasında kravat kesti.

    Grup adına açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci şunları söyledi:
    “Caniler kravat taktı diye takım elbise giydi diye onların cezai indirim alması kabul edilemez. Bunu protesto ediyoruz. Kravat taktığı için ceza indirimi almamalıdır. Geçtiğimiz günlerde zihinsel engelli bir kızımıza 5 kişinin tecavüz etmesi ve bunun karşılığında kızımızın sadece bağırmıyor olmasından dolayı o 5 yaratığın salıverilmiş olmasını kabul etmiyoruz. O bağırmadı diye, sesi çıkmadı diye, artık bu canavarların dışarıya salıverilmesini kabul etmiyoruz.

    “BÜTÜN BAĞIRAMAYANLARIN ADINA BURADAYIZ”

    Bütün bağıramayanların adına buradayız, sessiz herkesin çığlığı olmak için buradayız. Hak, hukuk, adalet için buradayız. Şimdi bizim bugün burada söylemek istediğimiz şey çok açıktır iyi hal indiriminin uygulanması, caniler kravat taktı diye, takım elbise giydi diye onların cezai indirim alması kabul edilemez. Bunu protesto ediyoruz. Sesini çıkaramayanlar için bu kravatları kesiyoruz ve artık iyi hal indirimleri son bulsun istiyoruz.

    “HAKİMLERE SESLENİYORUZ”

    22 yaşında olan ama zeka yaşı 11 olduğu raporla tespit edilen ve 5 kişi tarafından tecavüz edilen kızımız için haykırıyoruz. 3 yaşındaki çocuklar için haykırıyoruz. 38 günlük bebek için haykırıyoruz. Tecavüze uğrayan ama bulunduğu koşullar sebebiyle ses çıkaramayan kadınlar için haykırıyoruz. Kırmızı ruj sürdü diye tecavüz edilmesinde ceza indirimi uygulayan hakimlere sesleniyoruz, kravat taktı diye cezai indirim uygulayan hakimlere sesleniyoruz. Lütfen görevinizi vicdanınızla birlikte yapın. Ve iyi hal indirimi artık uygulanmasın.”

    Etiketler: Gülay Yedekci , kravat , cinsel istismar , istismar , tecavüz , gündem
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