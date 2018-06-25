CHP'li vekil Erol'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve merkez yÃ¶netime istifa Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼n yapÄ±lan seÃ§imlerde ElazÄ±ÄŸ'dan milletvekili seÃ§ilen CHP'li GÃ¼rsel Erol yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ile dikkat Ã§ekti.

24 Haziran seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n partileri aÃ§Ä±sÄ±ndan tekelleÅŸen bir siyasetin ve yalnÄ±zca kendilerini seÃ§mekten baÅŸka Ã¼lke yÃ¶netimi iddiasÄ± taÅŸÄ±mayan bir anlayÄ±ÅŸÄ±n sonucu olduÄŸunu belirten Milletvekili GÃ¼rsel Erol, "Partimizin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 24 Haziran seÃ§im sonuÃ§larÄ± baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorumlusu bu yÃ¶netim anlayÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Mevcut Genel Merkez YÃ¶netimini sÄ±fat ve Ã¼nvanlarÄ± ne olursa olsun bu maÄŸlubiyetin sorumlusu olarak gÃ¶rÃ¼yorum ve derhal istifaya davet ediyorum. Bu Ã§aÄŸrÄ±mÄ± genel merkez tarafÄ±ndan belirlenen, garanti seÃ§im bÃ¶lgesinden gelen bir milletvekili olarak deÄŸil, Tunceli ve ElazÄ±ÄŸâ€™da seÃ§im kazanmÄ±ÅŸ partinin ilkeleri ve etik deÄŸerleriyle siyaset yapan bir milletvekili olarak yapÄ±yorum. Partimizin koltuk adamlarÄ±na deÄŸil, Ã¼lkenin yÃ¶netimi ile ilgili iddia taÅŸÄ±yan dava adamlarÄ±na ihtiyacÄ± vardÄ±r" dedi.

ERDAL AKSÃœNGERâ€™DEN 'PARTÄ° Ä°Ã‡Ä° MÃœCADELE' AÃ‡IKLAMASI

CHP PM Ãœyesi Erdal AksÃ¼nger, sandÄ±k sonuÃ§larÄ±na dair birÃ§ok endiÅŸesinin olduÄŸunu belirterek, "SonuÃ§lar, soru iÅŸaretleri ile dolu. BazÄ± ÅŸeyleri araÅŸtÄ±rÄ±p saÄŸlamasÄ±nÄ± yapamamaktan kaynaklanan, daha bir sÃ¼rÃ¼ tereddÃ¼tlerle dolu bir seÃ§im geÃ§irdik" dedi. Partisine yÃ¶nelik eleÅŸtirilerde de bulunan AksÃ¼nger, "CHP, milleti Ã§ok tereddÃ¼tte bÄ±raktÄ±. AynÄ± ÅŸey Muharrem Ä°nce iÃ§in de geÃ§erli" diye konuÅŸtu. DÃ¼n gÃ¼n boyu her taraftan birÃ§ok sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± haberler aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Erdal AksÃ¼nger, ÅŸÃ¶yle dedi:

"Hepsini takip ettik. Ne yazÄ±k ki Ã¼zÃ¼ntÃ¼ verici. Bu kadar bÃ¼yÃ¼k tereddÃ¼tler iÃ§erisinde sonuÃ§lanan seÃ§imi yorumlamak da zor. Kafamda bu sonuÃ§larÄ± kabullenmeme dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi hep olacak Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§ok soru iÅŸareti var. Bu soru iÅŸaretlerini toplumun da taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Onlar aydÄ±nlanmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece bu seÃ§imlerin Ã¼zerinde hep gÃ¶lge olacak. CHP'nin genel baÅŸkanÄ± ve yÃ¶neticileri sÄ±nÄ±fta kaldÄ±. SeÃ§im gecesi topluma aÃ§Ä±klama yapmayarak, beklentileri yerle bir ettiler. Bu da ayrÄ± bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ sebebi."

MHP'nin Ã¶zellikle KÃ¼rt seÃ§menin olduÄŸu yerlerde aldÄ±ÄŸÄ± oylarÄ± anormal bulduÄŸunu sÃ¶yleyen AksÃ¼nger, "Bu sonuÃ§ tam bir muamma" dedi. HiÃ§ kimsenin MHP'nin bu kadar oy alacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini savunan AksÃ¼nger, cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± oy oranlarÄ±nÄ± da deÄŸerlendirdi.

'KÄ°MSE BAÅžARI OLARAK GÃ–STEREMEZ'

Muharrem Ä°nce'nin yÃ¼zde 30'un Ã¼zerinde bir oy aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AksÃ¼nger, "CHP, Muharrem Ä°nce'ye yetiÅŸemedi. Psikolojik sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸamadÄ±. Kimse bunu bir baÅŸarÄ± olarak gÃ¶steremez. Ä°YÄ° Parti'nin adayÄ± Meral AkÅŸener ile HDP'nin adayÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'ta mazeret olabilir. Ama bu kadar dÃ¼ÅŸÃ¼k oy alacaklarÄ± Ã§ok da tahmin edilemiyordu. BÃ¼tÃ¼n anketler ÅŸaÅŸtÄ±. Biz de ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±k. MHP konusu muamma olarak kaldÄ±. BaÅŸka bir hikayenin eseri olduÄŸu konusunda tereddÃ¼tÃ¼m yok. Toplumun kafasÄ±nda bu kadar soru iÅŸareti varken bu seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± kabul etmek topluma da ihanet etmek anlamÄ±na gelir" dedi. Bundan sonra da mÃ¼cadele edeceklerini belirten AksÃ¼nger, "MÃ¼cadele etmek ayrÄ± bir ÅŸey ama bu kadar basiretsiz yÃ¶neticiler ile birlikte mÃ¼cadele etmek de zor" ifadelerini kullandÄ±. TÃ¼rkiye'de sÃ¼recin, Cumhuriyetin, laikliÄŸin gÃ¼vencesinin CHP olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Erdal AksÃ¼nger, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Parti iÃ§i mÃ¼cadele artÄ±k farklÄ± bir mecraya taÅŸÄ±nacak. ArtÄ±k Ã¼lkeyi yÃ¶netme refleksi Ã¼zerinden hareket eden insanlara ihtiyaÃ§ var. Sadece parti iÃ§erisinde iktidar olmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen insanlara ihtiyaÃ§ yok. Buna genel baÅŸkan da dahil. Yeni yapÄ±lanmaya ihtiyaÃ§ var. Liyakat ile parti kendini toparlayarak toplumun her kesimine umut olmaya devam etmeli. Kan deÄŸiÅŸimlerinin olmasÄ± gerekiyor. Kast sisteminin bir an Ã¶nce ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor. KaldÄ±rÄ±lmazsa Ã¼lkeyi harap edecek."



