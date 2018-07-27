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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.07.2018 - 17:36, Son Güncelleme:

CHP'li Tüzün: 559 imza elimizde, 69'u da postada

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CHP'li Tüzün: 559 imza elimizde, 69'u da postada

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "559 imza elimizde 69'u da postada. Toplam 628 imza topladık" dedi.

Tüzün ve eski CHP Eskişehir Milletvekili, Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, "çağrı heyeti" olarak TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Usluer, basında delegelerin imzaları, 81 ili temsil etmeyen, yarısı kurultay delegesi olmayan il başkanlarının kişisel tavırlarını beyan etmek üzere Ankara'da toplanması ve CHP'li 129 milletvekilinin beyanının açıklanmasının, kendilerini pazartesinden önce bu açıklamayı yapmaya ittiğini söyledi.

Meselenin, genel başkanlık için "kim kalksın, yerine kim otursun" meselesi olmadığını ifade eden Usluer, sürecin bu kadar basite indirgenmeye çalışıldığını savundu. Usluer, "Mesele yönetim anlayışının değişmesi, CHP'nin siyasal hattının netleşmesi meselesiydi. CHP'li herkesin, bize oy veren milyonların kurultay talebinin giderek artan tonda olmasının nedeni bir sebep değil, sonuçtur. CHP'nin 9-10 Mart tarihlerindeki tüzük kurultayında
önergelerimiz kabul edilseydi herkesin içi rahat olacaktı. Tüzük kurultayında neye karşı çıktıysak, ne değişsin istediysek bunlarla ilgili tüzük değişikliği yapma vaadimizi tekrarlıyoruz." diye konuştu.

Karanlığa karşı omuz omuza mücadele etmesi gereken kişilerin karşı karşıya gelmesine, yoldaşlık hukukunun bozulmasına, olağanüstü kurultay talebi
için öncülük edenler olarak asla izin vermeyeceklerini belirten Usluer,
yoldaşlık hukukunun temelinin sevgi, saygı, en önemlisinin de ortak ideolojiye inanmak olduğunu anlattı.

"BİLDİRİ İÇİN HİÇ ARANMAYAN MİLLETVEKİLLERİ VAR"

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, parti tüzüğü gereği olağanüstü kurultay için imza süresinin 30 Temmuz Pazartesi saat 17.30'da sona ereceğini anımsattı.

Delegelerin, bu saate kadar imzalarını verebileceğini ifade eden Tüzün, "Bu süre tamamlandıktan sonra, 7 gün sonra tüzüğümüz gereği, hazır olan imzalar CHP Genel Merkezine teslim edilecektir. 'Toplanan imzalar pazartesi günü CHP Genel Merkezine verilecektir' diye kamuoyunda konuşmalar oluyor. Biz pazartesi gününe kadar yeterli sayı, daha fazla da sayıyı Genel Merkeze teslim etmek üzere hazırlıklarımızı başlattık, tamamlamak üzereyiz." dedi.

CHP'li 129 milletvekilinin dünkü ortak açıklamasına işaret eden Tüzün, bu açıklamada 129 milletvekilinin isminin yer aldığını, ancak hepsinin imzası olduğunu düşünmediğini belirtti. Tüzün, bildiri için hiç aranmayan arkadaşlarının olduğunu bildiğini, kendisi gibi hiç aranmayanların da olduğunu iddia etti.
İl başkanlarının açıklamasına da değinen Tüzün, fotoğrafta 31 il başkanını sayabildiklerini, il başkanlarının şahsi düşüncelerini açıkladıklarını gözlemlediklerini öne sürdü.

Ortak açıklamada yer alan belediye başkanlarının bulunduğu illerde, İstanbul'da 75, Ankara'da 23, İzmir'de 27, Bursa'da 24, Konya'da 21 kurultay delegesinin olağanüstü kurultay için imza verdiğini belirten Tüzün, bu açıklamadan sonra birçok ilden arandıklarını, "İmza vermemiştim. Örgütün başkanı olarak benim düşüncemi almadan Ankara'da böyle açıklama yapıldığı için imza vereceğim." diyenlerin çok olduğunu savundu.

Tüzün, parti tüzüğünde olağanüstü kurultay toplama yetkisi olduğunu, ancak "kurultay olmasın" diye bir maddenin bulunmadığını kaydederek, il başkanlarının yanlış yerden sürece başladığını, her yetkilinin, tüzük ve programa uyması gerektiğini vurguladı.

"CHP DELEGESİ ASİLDİR, ESİR DEĞİLDİR"

İl ve ilçe başkanlarının, "İlinizden, ilçenizden bu kadar imza verilmiş, geri çektirin." şeklinde arandıklarını duyduklarını belirten Tüzün, "CHP delegesi asildir, esir değildir. Bugüne kadar hiçbir tehdite, şantaja boyun eğmemiştir, bundan sonra da eğmeyecektir." dedi.
Amaçlarının, bir "sayı yarıştırması" olmadığını dile getiren Tüzün, "Türkiye'de rejim, sistem değişmiştir. Rejim ve sistem değişirken CHP Tüzüğünün değişmesine kimse engel olamayacaktır. CHP'nin kurultay yapmasına kimse engel olamayacaktır." diye konuştu.
Notere gidip beyanını imzalayan, ancak bunu hafta sonu Ankara'ya gelerek bizzat elden vermek isteyen, kargoyla gönderen, buna ilişkin belgelerin fotoğrafını cep telefonu üzerinden gönderen 69 delegenin bulunduğunu vurgulayan
Tüzün, kamuoyunda dedikoduları önlemek adına kendilerine ulaşan ıslak imzalı
belgeleri, bugün noterde tespit ettirdiklerini bildirdi.

Tüzün, kendilerine ulaşan ıslak imzalı belge sayısının 559 olduğunu belirterek, "CHP'nin olağanüstü kurultayının toplanması için yeter sayı elimizde mevcuttur. 628 delegemiz bize gerek ıslak imzalı gerekse belgesini gönderdi. Pazartesi bu sayının 700'e ulaşacağını hatta geçeceğini umut ediyoruz. Atılan imza kişiliktir, onurdur. Bu imzanın arkasında duracaktırlar. Bugüne kadar, 'Bu imzamı geri çektim' şeklinde bize geri dönüş olmadı." diye konuştu.
Basın toplantısında gazetecilere, olağanüstü kurultay için imza adedinin 559 olduğuna dair noter tespit tutanağı da dağıtıldı. 

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