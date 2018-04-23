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    CHP'li Yılmaz'dan cumhurbaşkanı adaylığı için yeni açıklama

    Hürriyet Haber
    23.04.2018 - 15:14 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı aday adayı olan CHP'li milletvekili Öztürk Yılmaz'dan, yeni açıklama geldi.

    Yılmaz'ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle: 

    Cumhurbaşkanı Aday Adaylığımı açıklamamın ardından panikleyerek beni fütursuzca ve ciddiyetsiz bir şekilde eleştiren marjinal çevrelerin bu kararım üzerinde hiç bir kıymeti harbiyesi yok.

    Zira bu insanları tanıyorum ve ne sinsi planlar peşinde olduklarını çok iyi biliyorum. Eleştirilerden anlayın. Korktular ve planları bozuldu.

    Bu parti de bu ülke de bizim. Erdoğan’ın bütün planlarını akıl, sabır ve bir stratejiyle boşa çıkarıp seçimi alacağıma inancım sonsuz. Bu defa bizim adayımızla bunu başarmak zorundayız. Yeter ki Sayın Genel Başkanımız ve partimiz bana bu şerefli görevi tevdi etsin.

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    Etiketler: öztürk yılmaz , gündem
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