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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kaan ULU- Nursima ÖZONUR/ANKARA (DHA)
26.02.2019 - 17:20, Son Güncelleme:

CHP'li Öztrak'tan Bodrum açıklaması: Örgüt itiraz etti, olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz

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CHP'li Öztrak'tan Bodrum açıklaması: Örgüt itiraz etti, olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Muğla İl Seçim Kurulu'nun AK Parti'den gelen itirazı değerlendirerek CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığının düşürülmesiyle ilgili olarak, ''Öyle görünüyor ki burada bir adli sorun var. İlgili olarak belediye başkan adayımız ve örgüt itiraz etti. Bunun olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz'' dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. İktidarı ekonomi politikaları sebebiyle eleştiren Öztrak, ''Krizi atlatabilmek için yapısal reformlar yapmak lazım. Ülkede hukuk üstünlüğü sağlanmalıdır. Milletin gerçeklerinden tamamen habersizler. Eğer sarı kart gösterilmezse ülkeye yeniden karne dönemi geliyor" diye konuştu.

İktidarın asıl hedefinin seçimlere kadar enflasyonu düşük göstermek olduğunu savunan Öztrak şöyle devam etti:
"Vatandaşın gelirini artırmak yerine borçlandırmasını özendiren politikalarla ekonominin büyümeyeceğini, daralacağını herkes söylüyor. Vatandaşlarımız ekonomik olarak acı çekmesin diye 13 maddelik reçeteyi genel başkanımız açıklamıştı; ama laf dinlemediler ve geldiğimiz yer burası. Ekonomide güven ve istikrarı sağlamanın yolu, 4 sac ayağı üzerine oturacak dönüşüm stratejisiyle bulunabilmektedir. Nedir bunlar? Hukukun üstünlüğü ve katılımcı demokrasi, demokrasi ve hukuk olmadan yatırımcı yatırım yapmaz. İkincisi üreten ekonomi. Üçüncüsü herkesi içeren refahı hakça paylaştıran güçlü sosyal devletin olduğu yeni bir bölüşüm modeli. Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli, son ayak ise sürdürülebilirlik.''

'İSTİYORUZ Kİ MİLLETİMİZ DAHA FAZLA SIKINTI ÇEKMESİN'

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için kaynak olmadığını; ancak sürdürülebilir olmayan Suriye politikası için 35 milyar doları harcayabildiklerini ifade eden Öztrak, ''Biz bunları büyük bir sorumluluk duygusuyla iktidara öneriyoruz. İstiyoruz ki milletimiz daha fazla sıkıntı çekmesin. Milleti bu sıkıntıya düşürenler, milleti 'terörist' ilan ederek, sorumluluktan kurtulacaklarını sanıyorsa yanılıyorlar'' dedi.

Üretim ve işsizliğin çözümünde güven ortamının olması gerektiğini söyleyen Öztrak, ''2,5 milyon kişiye iş vereceğim ve ondan sonra da 2 ayda sigorta primlerini ödeyeceğim" demenin gerçekçi olmadığını söyledi. Öztrak, "Türkiye dünyanın en büyük ekonomilerinden biridir. Normal olarak baktığımızda bu genç nüfusa iş vermek, Türkiye'nin en önemli stratejisi olmalıdır" diye konuştu.

BODRUM'DA BAŞKAN ADAYININ ADAYLIĞININ DÜŞÜRÜLMESİ

Öztrak, Muğla İl Seçim Kurulu'nun AK Parti'den gelen itirazı değerlendirerek CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığının düşürülmesiyle ilgili olarak ise ''Öyle görünüyor ki burada bir adli sorun var. İlgili olarak belediye başkan adayımız ve örgüt itiraz etti. Bunun olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.

'CHP, ATATÜRK'ÜN KURDUĞU PARTİDİR'

Bir gazetecinin DSP Genel Başkanı Aksakal'ın "Gardrop Atatürkçüleri" sözlerini hatırlatması üzerine Öztrak, ''CHP, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve ‘'iki büyük eserimden biridir' dediği partidir. Biz Atatürkçülüğü kimseden öğrenmek durumunda değiliz. Bir seçim sürecine giriyoruz, çok ilginçtir bir muhalefet partisi, iktidar partisiyle uğraşmak yerine ana muhalefet partisi ile uğraşmayı tercih ediyor. Bu çerçevede değerlendirdiğimiz zaman ben böyle bir atışmanın milletimizin sorunlarını çözmek bakımından da hiçbir kıymeti olmayacağını düşünüyorum. O nedenle bu sözlere cevap vermeyi uygun bulmuyorum" diye konuştu.

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