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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut KARAKOYUN/İZMİR (DHA)
21.11.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

CHP'li Öztrak: Bizi dizayn edecek, milletimiz ve kurultay delegelerimizdir

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CHP'li Öztrak: Bizi dizayn edecek, milletimiz ve kurultay delegelerimizdir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "CHP, saraydan emir alınarak kurulmuş parti değildir. CHP'nin kuruluş dilekçesi, Kurtuluş Savaşı meydanlarında yazılmıştır. Bizi dizayn edecek, milletimiz ve kurultay delegelerimizdir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne CHP'li bir ismin gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddialarına ilişkin AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarını değerlendirdi.

Öztrak, "CHP saraydan emir alınarak kurulmuş bir parti değildir. Vakti zamanında CHP, Osmanlı Sarayı emirlerine karşı gelerek kuruldu. Kurucuları, boyunlarında sarayın idam fermanıyla dolaşmışlardı. CHP'nin kuruluş dilekçesi, Kurtuluş Savaşı meydanlarında yazılmıştır. Bizi dizayn etmeye kimsenin gücü yetmez. Bizi dizayn edecek, milletimiz ve kurultay delegelerimizdir. Bu açıklamaların tam 1 gün beklendikten sonra sabah genel başkanımız çıkıp, bu oyunu bozmak üzere konuşma yaptıktan sonra geldi. Uzunca süre bu meseleyi gündemde tutmak isteyenlerin oyunu bozuldu ve gündemden düşmüş oldu. Neden açıklama 1 gün sonra yapıldı? Memleketin gündemini değiştirmek isteyen, milletin gerçek gündemini karartmak isteyen kim? CHP'nin içine nifak sokma çabaları var. Bu sabah genel başkanımız, yaptığı açıklamayla bunun önüne geçti" diye konuştu.

'GÜNDEMİ DEĞİŞTİRME GAYRETLERİNİN PARÇASI'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuyla ilgili yaptığı, "Yaklaşık 43 yıllık siyasi hayatında Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir siyasi partinin dizayn edilmesine yönelik adım atması ya da içişlerine müdahale etmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır" açıklamasını da değerlendiren CHP'li Öztrak, şunları kaydetti:
"Erdoğan'ın 1 ay önce Sırbistan dönüşünde ne dediğine bir bakın. Uçakta konuştuğu zaman 'Millet ittifakının zayıflayıp parçalanması çok çok önemli' diyor. Bu dizayn değil mi? Nereye koyacağız bu cümleleri? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Bu arada TBMM'deki bir tartışma üzerinden saray tarafından Meclis'e ayar verilmesini kabul etmiyoruz. Aslında bu da gündemi değiştirme gayretlerinin bir parçası. Vekiller arasında zaman zaman tartışmalar yaşanabilir. Grup başkan vekilimiz, özür dilemiş, olay tatlıya bağlanmışken, 'Bu iş özürle geçiştirilemez' demeler, Merve Kavakçı'ya kadar geri gitmeler. AK Parti Genel Başkanı, bu konuya böyle müdahil olmak suretiyle nereye gitmek istiyor?"

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun bazı CHP'li belediye başkanları için 'Kimisi eyalet başkanı gibi konuşuyor, kimisi cumhurbaşkanı gibi konuşuyor' sözlerinin hatırlatılması üzerine CHP Sözcüsü Öztrak, "Dervişoğlu, bizim de ittifak yaptığımız İYİ Parti'nin grup başkan vekilidir. Buna ittifak çerçevesinde kamuoyu önünde cevap vermeyi çok doğru bulmuyorum. Ama bizim hiçbir belediye başkanımızın böyle bir tavrı benimsediğini de ben baktığım zaman görmüyorum" dedi.

 

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