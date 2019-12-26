CHP’li Özkan: Marmaray’ı Ecevit yaptı

Özkan kendisine ait Youtube kanalından yayınladığı, “Marmaray’ı Bülent Ecevit yaptı” başlıklı videoda 15 Şubat 2000 tarihli Resmi Gazete’deki kararı gösterdi. “İstanbul Boğazı Tüpgeçit İnşaatı Projesi”ne ait bilgilerin yer aldığı kararda, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Başbakan Bülent Ecevit’in yanı sıra koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de imzasının bulunduğuna işaret etti. Özkan, videoda özetle şu ifadelere yer verdi:

“Marmaray Projesi rahmetli başbakanımız Sayın Bülent Ecevit’e aittir. Bu, Resmi Gazete’nin ilanıdır, Bakanlar Kurulu ilanı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Bülent Ecevit ve bakanlar. Marmaray Projesi’ni rahmetli Bülent Ecevit yapmıştır. Buradan hareketle şunu söylemek istiyorum, son dönem eserlerden de bu ülkeye katkı sunan herkes için bizim gönlümüzdeki yeri sabittir.”

TWİTTER’DA GÜNDEM OLDU

Özkan’ın Twitter’dan yaptığı bu paylaşım sosyal medyada gündem oldu. “Bizim evin çatısını da Ecevit yaptı” diyen de oldu tanıtımı için gün sayılan yerli otomobilin dönemin başbakanının projesi olduğunu yazan da.

M. Selim Şahin: Tuncay Özkan; Yerli otomobil Ecevit’in projesiydi. 7 sene sonra.... Tuncay Özkan ; Kanal İstanbul’u Ecevit yaptı.

Penceredenkargeliyor: Aya inen ilk insan Ecevit’tir. Belgeleri elimde....

Zeki Temiz: Hatta uzaya ilk mekiği İnönü deden gönderdi.

Sadeceinsan: Peki Ecevit’in haberi var mıydı?

Aybars: Bizans’ı kim yıktı: Ecevit.

Kedidirkedi: Tamam yarın Kanal İstanbul yapılınca ona da Ecevit yaptı dersiniz olay biter.