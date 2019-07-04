CHP’li Özen’den dolandırıcılara VIP kargo hizmeti! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP’li Özen’den dolandırıcılara VIP kargo hizmeti! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti
GeriGündem CHP’li Özen’den dolandırıcılara VIP kargo hizmeti! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
04.07.2019 - 08:38, Son Güncelleme:

CHP’li Özen’den dolandırıcılara VIP kargo hizmeti! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CHP’li Özen’den dolandırıcılara VIP kargo hizmeti! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti

Dolandırıcılık tuzağına son olarak Alaçatı eski belediye başkanı ve CHP eski miletvekili Remzi Özen düştü. Özen, İzmir’den özel aracıyla Urfa’ya gitti ve tam 2 milyon TL’yi dolandırıcılara elleriyle teslim etti...

Terörle mücadele bahanesiyle parasını kaptıranlara yenisi eklendi. İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı beldesinin eski belediye başkanı ve CHP eski milletvekili Remzi Özen, dolandırıcılık olayının kurbanı oldu. Çeşme Belediye Başkanlığı için, geçtiğimiz 31 Mart seçimlerinde aday adayı olan Özen, 2 milyon lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı.

CEBİNDEN ARADILAR

Alaçatı'da yaşayan Özen'i iddiaya göre cep telefonundan arayıp kendini polis olarak tanıtan kişiler, kullandığı hattın kendisine ait olup olmadığını sordu. Özen, hattının kendine ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine telefon dolandırıcıları Özen'e, adının ve banka hesaplarının bölücü terör örgütü PKK'nın eylemlerine karıştığını belirterek bu bağlantıları çözmek için operasyon başlattıkları yalanını dile getirdi. Telefondaki dolandırıcı, durumun ciddi olduğunu ve operasyonun devam ettiğini söyleyerek Özen'e bankadaki hesabında kaç para olduğunu sordu. Banka hesabındaki parayı söyleyen Özen'e telefonu kapatmamasını belirten dolandırıcı, operasyonu MİT ile birlikte yürüttüklerini ve kimseye bilgi vermemesini istedi.

ATLA ARABAYA GETİR

Tuzağa düştüğünün farkına varmayan Özen, talimatları yerine getirdi. Dolandırıcıları gerçek polis sanan Özen, teröristleri yakalamak için elinden ne geliyorsa yapacağını söyledi. Bankadaki hesabından 2 milyon lirayı çeken Özen, hiç kimseye bir şey anlatmadan ikinci komutu bekledi.

İkinci arayan kişi ise kendisini emniyet amiri olarak tanıtarak parayı, Urfa Akçakale'ye getirmesini istedi. Kendi aracıyla Çeşme'den yola çıkan Özen, 1357 kilometre sonra Urfa Akçakale'ye ulaşarak polis sandığı dolandırıcılara parayı verdi.

VE NİHAYET ANLIYOR...

Yeni Asır Gazetesi'nden Fatih Şendil'in haberine göre; 1357 kilometre yolu gidip gelen Remzi Özen, görevi tamamladığını söylemek için aralıksız konuştuğu emniyet amiri sandığı kişiyi aradı. Ancak defalarca aramasına rağmen ulaşamadı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Özen, Alaçatı Polis Merkezi'ne gidip olanları anlattı.

Özen, dolandırıcılık şebekesinin bir an önce yakalanmasını istedi. Polis ekipleri Özen'in şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bu hastalık dünyada sadece 6 ailede vardı! Silopi'de de çıktı
Sarar Ailesi'nde dehşeti yaşatmışlardı! Türkiye'ye iade edildiler
Mersin'den kötü haberler gelmeye devam ediyor
Sosyetenin kâbusu oldular... Son kurban ünlü iş adamı...