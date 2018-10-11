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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.10.2018 - 22:17, Son Güncelleme:

CHP'li Özel: Parayı bir kuruşuna dokunmadan Türk Tarih Kurumuna yolluyoruz

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CHP'li Özel: Parayı bir kuruşuna dokunmadan Türk Tarih Kurumuna yolluyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Özgür Özel, partilerinin İş Bankası'ndaki hisselerine ilişkin, "Bizim uyguladığımız kısım, İş Bankası'na yönetim kurulu üyesi veriyoruz, hisseleri düzgünce temsil ediyoruz, bankanın iyi kararlar almasına katkı sağlıyoruz, parayı da Türk Dil ve Türk Tarih Kurumuna yolluyoruz bir kuruşuna dokunmadan" dedi.

TBMM basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Meclis'te geçiş üstünlüğüne sahip kanun tekliflerinin görüşüldüğünü iddia ederek, 17 Ağustos tarihinde kendilerinin gönderdiği emeklikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifinin komisyona sevk edilmediğini söyledi. Özel, "Milletvekillerinin kanun teklifleri adeta Kapıkule Sınır Kapısı'nda kilometrelerce kuyruk oluşturan tırlar gibi bekletilirken, öbür taraftan geçiş üstünlüğüne haiz kanun teklifleri geliyor. Albayrak bunu itiraf etmişti; 'Kalkınma Bankası'nın kanununda değişiklikler yapıyoruz. Kalkınma Bankası'nı yeniden yapılandıracağız. Ekim ayı başında da Meclis'e yollayacağız' demişti. Oysa yollayamazdı. Artık bakanlar kanun teklifi yollayamıyorlardı. Ama kanun ve Anayasa'nın arkasından dolaşarak elden Mehmet Muş'a, Mehmet Muş'tan Meclis Başkanlığına, ışık hızıyla komisyona, komisyondan Meclise ve Kalkınma Bakanlığı kanunu değişti" ifadelerini kullandı.

CHPli Özel: Parayı bir kuruşuna dokunmadan Türk Tarih Kurumuna yolluyoruz

Özel, Kalkınma Bankası hisselerinin 5 TL'den 51 TL'ye çıktığını da aktardı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İş Bankası'ndaki hisselerine ilişkin olarak Özel, Atatürk'ün vasiyetini gösterdi. Özel, "Atatürk kendi elleriyle yazmış. Bunu yeterli görmemiş, benden sonra gelen birileri bu Atatürk'ün vasiyeti değildi der, bugünleri görmüş, bir de gitmiş bunu daktiloya çektirmiş, altına damga pulunu bulmuş, bunu hukuken kimsenin itiraz edemeyeceği hale getirmiş. Vasiyette altı madde var. Atatürk'ün tercihi, İş Bankası hisselerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakılmasıdır. Elimizde Sayıştay raporları var. Atatürk vasiyetini bırakmış, bir kısmını biz uyguluyoruz, bir kısmını Recep Tayyip Erdoğan uyguluyor. Bizim uyguladığımız kısım, İş Bankası'na yönetim kurulu üyesi veriyoruz, hisseleri düzgünce temsil ediyoruz, bankanın iyi kararlar almasına katkı sağlıyoruz, parayı da Türk Dil ve Türk Tarih Kurumuna yolluyoruz bir kuruşuna dokunmadan. Sayıştay raporu, Türk Dil Kurumu 2017 yılında İş Bankası'ndan 146 milyon TL para aldı. Hesaplarında 1,5 milyar TL var. Bu paranın 18.5 milyon TL'sini harcamışlar" dedi.

CHPli Özel: Parayı bir kuruşuna dokunmadan Türk Tarih Kurumuna yolluyoruz

Vasiyetin özel hukuk alanına girdiğini kaydeden Özel, "Özel hukuku, genel hukuk kuralları aşamaz. Vasiyet ettiğinde o vasiyete karşı kanun çıkartamazsın. Anayasa, yasa, ahlaka aykırı bir iştir" diye konuştu.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (11.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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