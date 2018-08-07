CHP'li Özel: İdama karşıyız
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeniden gündeme gelen ölüm cezasıyla ilgili, “İdamdan kurtulmak, gelişmiş demokrasilerde bir kazanımdır. Türkiye’yi her alanda olduğu gibi bu alanda da geriye düşürecek bir tartışmayı doğru bulmuyoruz” dedi.
Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ekim ayında Meclis’e vereceğini söylediği idam cezası teklifiyle ilgili şöyle konuştu: “Bugün idam geldiğinde, FETÖ elebaşına, diğer terör örgütlerinin hapishanelerde bulunan mensuplarına, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olanlara uygulanmayacağı açık. Geleceğe yönelik bir şey konuşuluyor ama vatandaşta farklı bir algı yaratılarak günlük siyasete alet ediliyor.”
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