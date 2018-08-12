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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.08.2018 - 18:25, Son Güncelleme:

CHP'li muhalifler toplandı: 'Tüzük kurultayı kararı...'

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
CHP'li muhalifler toplandı: 'Tüzük kurultayı kararı...'

CHP'de muhalifler partiyi tüzük kurultayına götürüp götürmemeye karar vermek için bugün Ankara'da toplandı. Çağrı grubuna göre kurultay için imza verdiği iddia edilen 630 ancak genel merkez tarafından 569 oldukları açıklanan delegelerden ancak 200 kadarı toplantıya katıldı.

Muharrem İnce'ye destek veren delegeler toplantıda söz alarak çağrı grubunu eleştirdi. İmza toplama sürecinin iyi organize edilmediğini savunan delegeler İnce'nin imza sürecine başta katılması gerekiğini söyledi. Delegeler tüzük kurultayı yapılsa bile bir sonuç alınamayacağını kaydetti.

Toplantı sonunda partiyi tüzük kurultayına götürmeme yönünde bir irade çıkacağı tahmin ediliyor.

TÜZÜN: HENÜZ KURULTAYA GİTMEME YÖNÜNDE KARAR ALINMADI

Çağrı Grubu üyelerinden Yaşar Tüzün Hürriyet'e yaptığı açıklamada 30 civarında delegenin söz aldığını, bunlardan bir kişinin çağrı grubunun illere gitmemesi nedeniyle eleştiride bulunduğunu belirtti. Henüz toplantıda tüzük kurultayına gitmeme yönünde karar alınmadığını kaydeden Tüzün, tüm konuşmaların bitiminde değerlendirme yapacaklarını belirtti. 


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Son 24 saatte ne oldu? (12.08.2018) - 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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