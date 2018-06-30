Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>CHP'li ilçe başkanı evinde ölü bulundu

    CHP'li ilçe başkanı evinde ölü bulundu 

    Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)
    30.06.2018 - 14:51 | Son Güncelleme:

    Elazığ'ın Palu CHP İlçe Başkanı Selahaddin Hancı (79), evinde ölü bulundu. Hancı'nın kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Palu'da CHP İlçe Başkanlığı görevini yürüten Selahaddin Hancı'dan haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde yalnız yaşadığı eve gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren yakınları, bekar olan Selahaddin Hancı'yı hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selahaddin Hancı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. 

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hancı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan otopside Hancı'nın kalp yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi.

     

    Etiketler: elazığ , ilçe başkanı , kalp yetmezliği , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri