CHP’li il başkanlarından flaş kurultay açıklaması
CHP'de, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de arasında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultayın gerekli olmadığını bildirdi.
Ankara'da toplanan il başkanları adına ortak açıklamayı Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener yaptı.
Güvener, "Kamuoyu önünde sosyal medyada basın açıklamaları ve yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. CHP il başkanları olarak kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoyu önünde yapılmasını doğru bulmuyoruz. İhtiyacımız olan birlik ve beraberlik'' dedi.
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