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    CHP'li Gürsel Erol: Oturma eylemi başlatacağım

    Hürriyet Haber
    26.06.2018 - 17:13 | Son Güncelleme:

    CHP'de başlayan 'istifa' tartışması sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekili çıkardığı Gürsel Erol, dün partisinin genel başkanı ve genel merkez yönetimini istifaya davet etti. Erol, bugün ise "Yarın saat 11:00’de Genel Merkez önünde oturma eylemi başlatacağım." diyerek CHP yönetimine meydan okudu.

    Gürsel Erol, 26. Dönem'de CHP'den Tunceli Milletvekilliği yapmıştı. Son seçimde ise kendi seçim bölgesinden değil, Elazığ'dan milletvekili adayı olmuş ve Erol sayesinde CHP, 41 yıl sonra o ilden milletvekili çıkarmıştı.

    Gürsel Erol, 24 Haziran seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından, "Partimizin yaşadığı 24 Haziran seçim sonuçları başarısızlığının sorumlusu bu yönetim anlayışıdır. Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve ünvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum." paylaşımında bulunmuştu.

    Erol, bugün yaptığı paylaşımda ise "Gelecek hedefi olmayan yalnızca iktidara karşı mücadele ve direniş hikâyesi anlatan bir yönetim anlayışını tanımıyorum. CHP’nin söylemi yalnızca mücadele ve direniş üzerine olmamalı; iktidar ve ülkeyi yönetme iddiası ve iradesi üzerine olmalıdır." dedi.

    Erol, "Ülke yönetimini hedeflemeyen, genel merkezi yönetmekle yetinenlere meydan okuyorum. Yarın saat 11:00’de Genel Merkez önünde oturma eylemi başlatacağım. Mustafa Kemal Atatürk’ün CHP’sine sahip çıkmalıyız. Eyleme tüm CHP örgütlerini, üyelerini ve gönül verenleri davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler: kemal kılıçdaroğlu , son dakika , haberler
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