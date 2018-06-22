CHP’li eski vekil hayatını kaybetti

CHP'den 1973 yılında ilk kez Mardin milletvekili olarak seçilen ve TBMM'de 18'inci dönemde milletvekili olarak görev yapan Nurettin Yılmaz (80), solunum yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü Ankara'daki özel hastanede dün akşam yaşamını yitirdi. 3 dönem milletvekilliği yapan, eski Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün görev süresinin dolmasıyla cumhurbaşkanı adayı da olan Nurettin Yılmaz'ın cenazesi, Ankara’da düzenlenecek törenin ardından vasiyeti üzerine memleketinde Şırnak'ın Cizre ilçesine getirilerek defnedilecek.

NURETTİN YILMAZ KİMDİR?

Nurettin Yılmaz 1938 Şırnak'ın Cizre ilçesinde doğdu. 1973 yılında CHP'den milletvekili seçildi. 1977'de Mardin'den bağımsız milletvekili olarak parlamentoya girdi. Eski cumhurbaşkanlarından Fahri Korutürk'ün süresi dolduğunda, cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu. 12 Eylül döneminde Mardin milletvekili olan Yılmaz, ardından Diyarbakır Cezaevi'nde, Ahmet Türk'le birlikte 3 yıl cezaevinde hapis yattı.