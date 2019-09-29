CHP’li danışmana dayak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili paylaşımları sonrası tepki gören CHP üyesi ve parti danışmanı Mücahit Avcı, perşembe günü Şişli’de bir grubun tekmeli yumruklu saldırısına uğradı.
Gözaltına alınan ve olayın ‘omuz atma’ nedeniyle yaşandığını öne süren 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avcı “Yaptığım paylaşımlar nedeniyle MHP’lilerden tehdit aldım. Saldırganlar ülkücü işareti yapıyorlardı” dedi. Saldırının ardından bir Twitter hesabından, “CHP’li danışman Mücahit Avcı’yı Ülkü Ocaklı gençler dövdü. Ülkü Ocakları HesapSorar” mesajı paylaşılırken gözaltına alınıp bırakılan 4 kişinin MHP ya da Ülkü Ocakları üyeliklerinin bulunmadığı belirtildi.
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