CHP’li Çelebi’den o görüntülere tepki
Rütbeli bir askerin koğuşta acemi erlere yürüyüş yaptırarak MHP Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan adayı Fatih Bucak’a selam gönderdiği sosyal medyadaki video paylaşımına CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’den tepki geldi.
Ergenekon davasından uzun süre hapis yatan eski pilot teğmen Çelebi, Twitter hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri’ni etiketleyerek yaptığı paylaşımda, “Askerlik görevini yapan vatan evlatları kimsenin siyasi oyuncağı değildir. Bu şımarıklığın, cehaletin ve rezaletin sorumluları hesap vermelidir” dedi.
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