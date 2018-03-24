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    CHP'li bir vekil daha İstanbul'a talip oldu

    Hürriyet Haber
    24.03.2018 - 10:29 | Son Güncelleme:

    CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak istediğini açıkladı. Daha önce Akif Hamzaçebi de "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için çok önceden beri çalışıyorum ve Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde yapıyorum" demişti.

    CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "İstanbul'da oturuyorum ve İstanbul'un sorunlarını biliyorum" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmak istediğini açıkladı. Tanal, önseçim yapılması durumunda da kendisine şans verilebileceğini söyledi


    Bilecik'te yayın yapan 11haber.com internet sitesine konuşan Tanal, "İstanbul'da oturuyorum, İstanbul'u çok iyi biliyorum. İstanbul'un sorunlarını, dertlerini çok iyi bilen biriyim. O anlamda İstanbul halkının bana bu fırsatı verebileceğine inanıyorum" dedi.

    Tanay, Twitter adresinden de 'İstanbul Büyükşehir Beledeyi eBaşkanlığı'na adayım' yazarak yaptığı açıklamanın linkini yayınladı.

    Vieoda Tanal, önseçime gidilmesi durumunda da kendisine fırsat verilebileceğini kaydediyor. Tanal, "Halkın istediği kriterleri karşılayan adaylardan biri de benim" ifadelerini kullanıyor. Seçilmesi durumunda şahsi işleri için makam arabası kullanmayacağını belirten Tanal, "Kapıların mandallarını kaldıracağım. Başkan, erişilebilir kişi olmalı. Başkan, halkın emrinde olmalı" diyor.

    HAMZAÇEBİ'DEN DE ADAYLIK AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

    CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de daha önce yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için çok önceden beri çalışıyorum ve Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde yapıyorum. Genel Başkanımıza 'İstanbul'u kiminle kazanacaksanız onu aday yapmak zorundasınız. Halkta kimin karşılığı varsa, onu aday yapmak zorundasınız' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

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