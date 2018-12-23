CHP’li belediyelere asgari ücret 2200 TL talimatı

ÇOK SAYIDA BELEDİYE ALACAĞIZ

“Benim sözüm var. 1 Ocak 2019’dan itibaren o Ankara’daki beyler ne yapar, bilmiyorum. Ama bizim bütün belediyelerde asgari üret net 2 bin 200 lira olacak. Ankara’daki beyler paraya doymuyor. Gayet iyi biliyorum, ayda 50 bin lira üzerinde aylık alıyorlar, yetmiyor. Ayrıca emekli aylığı alıyorlar o da yetmiyor. Çocuğa okul parası, dolmuş parası vermiyorlar. Ama aldıkları para yetmiyor. Yine ’maaşa zam’ diyorlar. Ben de diyorum ki, asgari ücret CHP’li belediyelerde 2 bin 200 lira olacak. İnşallah seçimlerde çok sayıda belediye alacağız. O belediyelerde de asgari ücret 2 bin 200 olacak. Ocak ve mart arasındaki farkı kazandığımız belediyelerde aylık fark olarak ödeyeceğiz.

PARAYI HALK İÇİN KULLANIN

Çat Belediye Başkanı görevi devralırken 3 milyon 250 bin lira borcu vardı. Hem borcunu ödedi hem de önemli hizmetler yaptı. Parayı yerinde kullanırsanız, millet için, halk için kullanırsanız, cebinize atmazsanız, bizim yandaşımız ihaleyi yüksekten vereyim demezseniz, para her yerde yeter. Yeter ki parayı namusunuzla kullanın. Para milletin parasıdır. Biz saraylardan yana değiliz. Uçan saraylardan yana değiliz, kışlık saraylardan yana değiliz. Milletin yanındayız. Millet ne diyorsa ondan yanayız. Harama karşı, israfa da karşıyız. İslam inancının temel noktasından birisi, israfın haram olarak kabul edilmesidir.

ZULME BOYUN EĞMEYECEĞİM

Neden kavga ediyoruz, neden İslam âleminde kan akıyor? Bunu kendimize soruyor muyuz? Yemen’de şu anda kan akıyor. 5.5 milyon çocuk kan içinde yaşıyor. Suriye’yi alın 400 bin kişi öldürüldü, 6.5 milyon kişi Suriye’yi terk etti, 100 binlerce çocuk annesiz-babasız, başka yerlere gitmek zorunda kaldı. Irak’a bakın ne oluyor? Zulme karşı durma hepimizin ortak görevi olmak zorunda. ‘Zulmün karşısında susan dilsiz şeytandır’ diyor inancımız. Çocukların kanı akıyorsa, o çocuklara sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Çocuklar savaşın ortasında kalmamalı. İslam dünyasında kan akmamalı. İslam dünyasında barış, huzur olmalıdırTürkiye’ye sözüm var. Zulmün karşısında asla boyun eğmeyeceğim. Haksızlığın karşısında asla susmayacağım.

AKIL VAR MANTIK VAR

Nasıl oluyor da Ortadoğu’yu bir taraftan Rusya, bir taraftan Amerika, alın silahları birbirinizi öldürün diyor. Biz nasıl oluyor da o kanlı savaşın ortağı konumuna geliyoruz. Elin oğlu silah verecek, ben kardeşimi öldüreceğim. Akıl var, mantık var.”

İNSANIN DEĞERİNİ GÖRECEKSİNİZ

- CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İslam Eserleri Müzesi’nin açılışına katılmak üzere geldiği Erzurum’da havalimanı çıkışında bar ekibinin gösterisini izledi. İslam Eserleri Müzesi ve 81 eserin toplu açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki CHP’li belediyelerin İslam eserlerini Erzurum’a göndereceklerini söyledi ve “İslam Eserleri Müzesi’ni açıyoruz. Bu müzede insanın değerini göreceksiniz. İslamın değerini burada göreceksiniz” dedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasında Mevlânâ’nın ’İki âlem vardır; ilki varlık âlemi, ikincisi mana âlemidir. Varlık âlemi gündüz gibidir, olanı biteni açıkça görürsün. Kendini kolayca ele verir. Mana âlemi ise gece gibidir. Onu bulmak için mutlaka gönül ışığını yakman gerekir, gönül ışığını yakarsan keşfedersin” sözünü hatırlattı.