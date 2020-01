'CHP’li belediyelerde asgari ücret 2500 TL'

DEMOKRASİYİ GETİRME SÖZÜ VARDI



“2002’de AK Parti çok ciddi iddialarla iktidar oldu. Reformları devam ettirme, demokrasiyi getirme gibi sözü vardı. Halk da desteğini verdi. 17 yıllık süre içerisinde arzu ettikleri her kanunu, kararnameyi çıkardılar. İstedikleri atamaları yaptılar. Bu sürece baktığımızda 17 yıllık bir iktidarın Türkiye’nin hiçbir temel sorununa çözüm üretmediğini görüyoruz. Türkiye 5 tane temel sorunu var: Demokrasi sorunu var, demokraside geriye gidiş var. Toplumsal barış sorunumuz var. Tam tersine toplumsal barışımız büyük ölçüde dinamitlendi. Ekonomide sorunumuz var. İşsizlik çığ gibi. Dış politikada sorunumuz var. Eğitimde sorunumuz var. 5 temel soruna 17 yılda çözüm üretmeyen, tam tersine bu sorunları derinleştiren bir siyasal anlayışla karşı karşıyayız.



NASIL ÇÖZÜLECEĞİNİ ANLATALIM



Sorun var, sorunun nasıl çözüleceğini bizim anlatmamız gerekiyor. Sokaktaki vatandaş da bunları görüyor. Sokaktaki vatandaş bu sorunu nasıl çözeceğimizi görmek istiyor. Vatandaşın yüzü CHP’ye dönmüş durumda. Sık sık tekrar ederim, Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Devleti yönetenler kızarlar. Yargı, siyasi otoritenin emrine girmişse ve yargı kararı vermek için saraya bakıyorsa, o ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Demokrasinin olmadığı bir yerde siyasetten sorumluluk, bilgi ve erdem beklemiyoruz. Sorunların sağlıklı tartışılma zemininin olmadığını da biliyoruz.



İDLİB’DEN YENİ GÖÇ FELAKET OLUR



3 milyon 600 Suriyeli yetmedi, şimdi yeni 1 milyon İdlibli kardeşlerimiz gelecek. O bölgede görev yapan bir kişi şunları söyledi, “Daha önce Suriye’de kaçıp Türkiye’ye gelenler sade Suriyelilerdi. İdlib’den gelecek olanların tamamı eli kanlı olan insanlardır. Terör örgütünün üyeleridir.” 1 milyon kişi gelirse asıl felaketi Türkiye o zaman yaşayacak. Hükümetteki yetkiliye sorduk, “1 milyon kişiyi Suriye sınırında tutabilir misiniz?” Söylediği, “1 milyon kişiyi sınırda kimse tutamaz.”



ERDOĞAN PARTİSİNİ ÖVÜYOR



Geçen gün belediyecilikle ilgili bir toplantıda Erdoğan kendi partisini övüyor. ‘CHP gibi seçim döneminde vatandaşı vaat yağmuruna tutup seçim sonrasında bunları unutanlardan da olmadık. Biz verdiği sözlerin arkasında duran, sözünün eri bir partiyiz.’ Birkaç örnek vereceğim. 2019’un başında bütçeyi getirdiler Meclis’e. 2019’da açık 80 milyar olacak. Yıl sonunda açık 123 milyar oldu. Sapma yüzde 53. 2019’un başında damat ‘Ekonomi yüzde 2,3 büyüyecek’ dedi. ‘Sonra binde 5 büyüyeceğiz’ dediler. Sapma yüzde 78.



BİZ NE SÖZ VERDİK



Biz ne söz verdik, biz ne yapıyoruz? 2015’te ‘asgari ücret 1500 lira olsun’ dedik. Kabul etmediler 1300 lira yaptılar. Ama biz bütün belediyelerimizde 1500 lira yaptık. 2018, biz ‘asgari ücret net 2 bin 200 lira olsun’ dedik. Bunlar 2 bin 20 lira yaptılar. Son olarak 2020 yılı için ‘asgari ücret 2 bin 500 lira olmalı’ dedik. Bunlar 2 bin 324 lira verdiler. Şimdi başta büyükşehirler olmak üzere bütün CHP’li belediyelerde asgari ücret net 2 bin 500 lira olacak. Sözünün arkasında duran, sözünün eri olan, ahdine kavline sadık olan biziz, sen değilsin. Biz verdiğimiz sözün arkasında duruyoruz.”