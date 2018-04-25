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    CHP'li Bekaroğlu'ndan dikkat çeken Akşener çıkışı

    Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)
    25.04.2018 - 16:49 | Son Güncelleme:

    CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Biz 'sıfır baraj ittifakı'nın olması için gayret gösteriyoruz. Sayın Akşener, öyle tahmin ediyorum ki bu 'büyük ittifak'a herkes girmese bile oldukça büyük olabilecek şekilde, bu ittifaka razı olacak" dedi.

    CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekaroğlu, 15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine yönelik eleştirilerin seviyesinin düştüğünü belirterek, algı operasyonu yapıldığını savundu. Hükümetin 'İktidarda kalmazsak yok olacağız’ endişesi taşıdığını ileri süren CHP'li Bekaroğlu, "Biz iktidara geleceğiz ve bir devri sabık falan yaratmayacağız. Adaleti tesis edeceğiz. Onlar gibi davranmayacağız. Bu kadar korkmalarına gerek yok. Biz onları düşman görmüyoruz. Onlar bizim siyasi rakiplerimiz; biz fikirlerimizi anlatacağız, onlar da anlatsınlar, bölmesinler. Biz 'büyük ittifak'ta ısrar istiyoruz, 'sıfır baraj ittifakı'nın olması için gayret gösteriyoruz. Sayın Akşener, öyle tahmin ediyorum ki bu 'büyük ittifak'a herkes girmese bile oldukça büyük olabilecek şekilde, bu ittifaka razı olacak. Bu ittifak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu tuzağı bozacak. Dolayısıyla Meclis çoğunluğunu alacağız öncelikle" diye konuştu.

    Etiketler: mehmet bekaroğlu , meral akşener , gündem
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