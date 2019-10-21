CHP'li başkanlar İzmir'de toplanıyor... Altı ayı anlatacaklar
CHP, belediye başkanlarını altı aylık performanslarını değerlendirmek için kasım ayında İzmir’de kampa alacak. Toplantıda belediye başkanlarının görevlerini yaparken karşılaştıkları zorluklar da masaya yatırılarak çözüm aranacak.
İktidara gelmek için yerel yönetimlerinin önemli olduğunu düşünen CHP, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelen belediye başkanlarını ikinci kez kampa alıyor. CHP, 250 belediye başkanını temmuz sonunda Afyonkarahisar’da bir araya getirmişti. Kılıçdaroğlu, başkanlarla ikinci kampı kasım ayında yapacak. 21-22-23 Kasım’da İzmir’de yapılması planlanan kampta, belediye başkanlarının ilk altı aylık performansı masaya yatırılacak. Ayrıca yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un başkanlığındaki Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi’nin belediyelere yönelik inceleme çalışmalarından çıkan sonuçlar değerlendirilecek. Toplantıda, CHP’li belediyeler arasındaki kardeş belediye sayısının arttırılması konusu ile yeni yerel yönetimler yasasına ilişkin öneriler de alınacak.
7 MADDELİK TALİMAT
Ayrıca belediye başkanları kampında, Kılıçdaroğlu’nun daha önce belediye başkanlarından ilke edinmelerini istediği ‘atamalarda liyakat, yoksullara pozitif ayrımcılık, kimseyi ötekileştirmeme, adaletli yönetim’ gibi yedi maddelik talimata uyulup uyulmadığı da denetlenecek. Ayrıca, belediyelerin kaynaklarının arttırılması noktasında görüş alışverişinde bulunulacak ve başta Avrupa Birliği olmak üzere yurtdışındaki fon imkânlarına başvurulması için yapılan çalışmalar anlatılacak. Toplantıda, CHP’nin belediye başkanları için kurulan ilk işveren sendikası olan SODEM-SEN’in yönetimi de belirlenecek.
Torun, belediye başkanları toplantısına ilişkin olarak şunları söyledi: “İlk toplantıda ortak sorunları belirlemiştik, şimdi çözüm yollarını arayacağız. Bunun yanında başkanlarımızın sorunlarını, görüş ve önerilerini dinleyeceğiz. İlk altı ayda neleri yaptık, neleri yapamadık; bunları değerlendireceğiz. CHP olarak yerel seçimlerde elde ettiğimiz başarının ardından, halkımıza hak ettiği hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Başarımızı, ortak işbirliği ile yükseltmek istiyoruz.”
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