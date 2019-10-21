CHP'li başkanlar İzmir'de toplanıyor... Altı ayı anlatacaklar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP'li başkanlar İzmir'de toplanıyor... Altı ayı anlatacaklar
GeriGündem CHP'li başkanlar İzmir'de toplanıyor... Altı ayı anlatacaklar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
21.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

CHP'li başkanlar İzmir'de toplanıyor... Altı ayı anlatacaklar

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP'li başkanlar İzmir'de toplanıyor... Altı ayı anlatacaklar

CHP, belediye başkanlarını altı aylık performanslarını değerlendirmek için kasım ayında İzmir’de kampa alacak. Toplantıda belediye başkanlarının görevlerini yaparken karşılaştıkları zorluklar da masaya yatırılarak çözüm aranacak.

İktidara gelmek için yerel yönetimlerinin önemli olduğunu düşünen CHP, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelen belediye başkanlarını ikinci kez kampa alıyor. CHP, 250 belediye başkanını temmuz sonunda Afyonkarahisar’da bir araya getirmişti. Kılıçdaroğlu, başkanlarla ikinci kampı kasım ayında yapacak. 21-22-23 Kasım’da İzmir’de yapılması planlanan kampta, belediye başkanlarının ilk altı aylık performansı masaya yatırılacak. Ayrıca yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un başkanlığındaki Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi’nin belediyelere yönelik inceleme çalışmalarından çıkan sonuçlar değerlendirilecek. Toplantıda, CHP’li belediyeler arasındaki kardeş belediye sayısının arttırılması konusu ile yeni yerel yönetimler yasasına ilişkin öneriler de alınacak.

7 MADDELİK TALİMAT

Ayrıca belediye başkanları kampında, Kılıçdaroğlu’nun daha önce belediye başkanlarından ilke edinmelerini istediği ‘atamalarda liyakat, yoksullara pozitif ayrımcılık, kimseyi ötekileştirmeme, adaletli yönetim’ gibi yedi maddelik talimata uyulup uyulmadığı da denetlenecek. Ayrıca, belediyelerin kaynaklarının arttırılması noktasında görüş alışverişinde bulunulacak ve başta Avrupa Birliği olmak üzere yurtdışındaki fon imkânlarına başvurulması için yapılan çalışmalar anlatılacak. Toplantıda, CHP’nin belediye başkanları için kurulan ilk işveren sendikası olan SODEM-SEN’in yönetimi de belirlenecek.

Torun, belediye başkanları toplantısına ilişkin olarak şunları söyledi: “İlk toplantıda ortak sorunları belirlemiştik, şimdi çözüm yollarını arayacağız. Bunun yanında başkanlarımızın sorunlarını, görüş ve önerilerini dinleyeceğiz. İlk altı ayda neleri yaptık, neleri yapamadık; bunları değerlendireceğiz. CHP olarak yerel seçimlerde elde ettiğimiz başarının ardından, halkımıza hak ettiği hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Başarımızı, ortak işbirliği ile yükseltmek istiyoruz.”

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
YÖK açıkladı... Bir yıl ertelendi
PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi
'Envanterimizde bir gram kimyasal silah yok'
Terör örgütü, çekilmemekte direniyor! Terörist Bayık'tan 'çıkmayın' çağrısı