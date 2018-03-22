CHP'li Ağbaba: Şeker fabrikaları üretime devam etsin

Kastamonu Şeker Fabrikası için alınan özelleştirme kararını protesto etmek için dün tek başlarına yürüyüşe başlayan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi il başkanlarına destek vermek için CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile milletvekilleri Burcu Köksal, Melike Basmacı, Kadim Durmaz, Mustafa Tuncer, Kemal Zeybek, Okan Gaytancıoğlu, Nurettin Demir, Özkan Yalım ve Turabi Kayan kente geldi. Ağbaba ve CHP’li vekiller, kent merkezine yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunan Kastamonu Şeker Fabrikası’na yürüyerek gitti.

Fabrikada çalışan işçiler ve köylüler tarafından, yaklaşık 3 saat süren yürüyüş sonrası karşılanan CHP’li vekillere bazı köylüler de traktör konvoyuylaÿdestek verdi.

’ŞEKER VATANDIR, VATAN SATILAMAZ’

Fabrika önünde konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Kastamonu’da bulunan herkes bugün, burada olduğu gibi, namusu gibi, şerefi gibi fabrikalarına sahip çıkması gerekiyor. Bu fabrika dedelerimizden, babalarımızdan bize miras. Bu fabrika çocuklarımızın, torunlarınızın size emaneti. Doğmamış çocuklarınızın size emaneti. Bu emanete ihanet etmeyin. Bu satışı kim istiyorsa, kim destekliyorsa, bu kişi babamın oğlu da olsa ona yazıklar olsun. Kimin malını kime satıyorsun?" dedi.

Hükümete çağrıda bulunan Ağbaba, "Buradan bir çağrı yapıyorum. Bütün siyasi partiler burada. AKP’ye oy verenler de var, CHP ve MHP’ye de, İYİ Parti’ye de, Saadet Partisi’ne de, ÖDP’ye de oy veren var burada. Ey hükümet! Gel bu yanlıştan dön. Bunu torunlarına bile izah edemezsin. Yarın Şeker fabrikalarını kim sattı? derlerse, o el kaldıran milletvekilleri yerin dibine girerler. Bakacak yüz bulamazlar. Gel bu ihanetten vazgeç, gel bu satıştan vazgeç. Şeker fabrikalarında üretim devam etsin. Eğer yerli ve milli olduğunu iddia ediyorsan, bu fabrikaların satışını savunamazsın. Bu satışı isteyenler gayri millidir.

Diyor ya Osmanlı tokadı diye, gösteremedi Osmanlı tokadının ne olduğunu Amerika’ya ama bize Amerikan tokadı atmaya çalışıyorlar. Tut o eli ve o tokadı yeme. Amerikalıya, yabancı sermayeye sen at o tokadı. Vatanı vatan yapan şey; sarımsaktır, tütündür, çaydır, şekerdir. Bunlar elimizden alınıyor arkadaşlar, vatan elimizden alınıyor. Niye sesimiz çıkmıyor, niye hep beraber vatanımıza göz dikenlerin gözünü oymuyoruz, elini kırmıyoruz? Vatanı vatan yapan şey bunlardır. O nedenle, Şeker vatandır, vatan satılmaz diyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP’li milletvekilleri konuşmalarının sonrasında fabrika işçileri ile bir süre sohbet ettikten sonra Kastamonu’dan ayrıldı.