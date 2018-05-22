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    CHP’li aday sıralamayı beğenmedi, istifa etti

    Selçuk BAŞAR/TRABZON (DHA)
    22.05.2018 - 13:52 | Son Güncelleme:

    TRABZON'da, 24 Haziran seçimleri için CHP’nin 4’üncü sıradan milletvekili adayı gösterdiği Ferda Kudunoğlu adaylıktan çekildi, partisinden de istifa etti. Gaziantep'te de CHP Genel Merkezi tarafından belirlenen milletvekili adaylığı sıralamasındaki yerlerini beğenmeyen 4 kişi adaylıktan çekildi.

    CHP, Trabzon’da Ahmet Kaya, Saadet Partisi (SP) kontenjanından Abdulkadir Çelebi, Nuri Aydın, Ferda Kudunoğlu, İsmail Kaynar ve Mertcan Fero’yu 24 Haziran seçimleri için aday gösterdi. 4’üncü sıra adayı Ferda Kudunoğlu, listedeki sıralamayı beğenmeyince adaylıktan çekildi, partisinden de istifa etti.

    Kudunoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Kamuoyuna, çok sevdiğim ve inanç ve imanla Atatürk’ün askeri olarak hizmet ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi 4’üncü sıra adaylığından çekiliyor ve partimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.

    CHP’li aday sıralamayı beğenmedi, istifa etti

    CHPnin Gaziantepte milletvekili listesinde yerlerini beğenmeyen 4 adayı çekildiCHP'nin Gaziantep'te milletvekili listesinde yerlerini beğenmeyen 4 adayı çekildi

     

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    Etiketler: erken seçim , seçim , gündem
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