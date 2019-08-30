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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriCHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı çalıştayda buluştu
GeriGündem CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı çalıştayda buluştu 
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30.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı çalıştayda buluştu 

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CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı çalıştayda buluştu 

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davetlisi olarak, Sultanahmet Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı’nda düzenlenen ‘Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı’nda buluştu.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, ilkini gerçekleştirdikleri bu çalıştayla, başta ülke ekonomisi ve istihdam sorunu olmak üzere birçok konuda yerel yönetimler olarak ortak akıl ve işbirlikleriyle deneyimlerini paylaşarak, sürece katkıda bulunmak istediklerini söyledi. İmamoğlu, merkezi yönetimle diyalog sırasında oluşabilecek engeller ya da sıkıntılarla ilgili birtakım hukuki tespitleri olduğunu belirtip çalıştayın içeriğini şu sözlerle aktardı: “Türkiyemizin güncel konusu mülteci sorunu, bütün şehirlerimizi ilgilendiriyor. Başta İstanbul, Hatay, Mersin ve Adana gibi şehirlerimiz olmak üzere mülteci konusu her şehrin önemli sorunu. Bu hususta da çözümlerimiz ne olabilir şeklinde bir çalıştayımız olacak. Tarım politikası üzerine bir kısım yorumlarımız olacak ve karşılıklı fikirler geliştireceğiz. Şehirler arasında sağlıklı gıda erişimini ve özellikle tüketiciye gıdanın en ucuz haliyle ulaşımını sağlayacak kanalları nasıl oluşturabiliriz, bu yönüyle de fikirler oluşturacağız.”
İmamoğlu, çalıştay sonucu yaptığı açıklamada ise daha önce AK Partili belediyeler tarafından verilen ve CHP’nin itirazları sonucu kaldırılan öğrenci burslarını gündeme aldıklarını, bu konuda yeni bir çalışma yapacaklarını belirtti. İmamoğlu, 2 ayda bir periyodik olarak toplanma kararı aldıklarını ve bir sonraki toplantının Ekim ayının son haftasında İzmir’de yapılacağını da söyledi.m Fatma AKSU/İSTANBUL

ÇALIŞTAYA KATILANLAR

- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştaya Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.

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