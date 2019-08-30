CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı çalıştayda buluştu
CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davetlisi olarak, Sultanahmet Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı’nda düzenlenen ‘Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı’nda buluştu.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, ilkini gerçekleştirdikleri bu çalıştayla, başta ülke ekonomisi ve istihdam sorunu olmak üzere birçok konuda yerel yönetimler olarak ortak akıl ve işbirlikleriyle deneyimlerini paylaşarak, sürece katkıda bulunmak istediklerini söyledi. İmamoğlu, merkezi yönetimle diyalog sırasında oluşabilecek engeller ya da sıkıntılarla ilgili birtakım hukuki tespitleri olduğunu belirtip çalıştayın içeriğini şu sözlerle aktardı: “Türkiyemizin güncel konusu mülteci sorunu, bütün şehirlerimizi ilgilendiriyor. Başta İstanbul, Hatay, Mersin ve Adana gibi şehirlerimiz olmak üzere mülteci konusu her şehrin önemli sorunu. Bu hususta da çözümlerimiz ne olabilir şeklinde bir çalıştayımız olacak. Tarım politikası üzerine bir kısım yorumlarımız olacak ve karşılıklı fikirler geliştireceğiz. Şehirler arasında sağlıklı gıda erişimini ve özellikle tüketiciye gıdanın en ucuz haliyle ulaşımını sağlayacak kanalları nasıl oluşturabiliriz, bu yönüyle de fikirler oluşturacağız.”
İmamoğlu, çalıştay sonucu yaptığı açıklamada ise daha önce AK Partili belediyeler tarafından verilen ve CHP’nin itirazları sonucu kaldırılan öğrenci burslarını gündeme aldıklarını, bu konuda yeni bir çalışma yapacaklarını belirtti. İmamoğlu, 2 ayda bir periyodik olarak toplanma kararı aldıklarını ve bir sonraki toplantının Ekim ayının son haftasında İzmir’de yapılacağını da söyledi.m Fatma AKSU/İSTANBUL
ÇALIŞTAYA KATILANLAR
- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştaya Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle