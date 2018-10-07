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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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07.10.2018 - 11:05, Son Güncelleme:

CHP'li isimden dikkat çeken sözler: Bütün araştırmalarda ben çıkıyorum

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CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi CNN TÜRK'te yerel seçimde İstanbul, Ankara ve Antalya'yı mutlaka istediklerini belirterek "Aday gösterilirsem kazanırım" dedi.

Hamzaçebi, ekonomideki faiz tartışmalarına ilişkin de "En büyük problem: Bu kararı bağımsız Merkez Bankası almadı. Kimse bu karara güvenmiyor. Talimatla alınmış bir karar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın izni olmaksızın bu faiz oranının artması mümkün değil. Merkez Bankası daha az faiz artışı yapabilirdi" diye konuştu.

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CNN TÜRK'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. CHP'de adaylık başvurularının başladığını belirten Hamzaçebi, belediye başkanlığı veya meclis üyeliği için aday olmak isteyenlerin 19 Ekim akşamına kadar başvuru yapılabileceğini söyledi.

Hamzaçebi'nin değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

- İstanbul, Ankara ve Antalya'yı mutlaka istiyoruz.

- Gelirken sokak satıcısından simit aldım 1 TL 75 kuruş. Bir de çayı ekleyin 3 TL 25 kuruş. 6 kişilik aileyi alırsak bu rakam 19 TL 50 kuruştur. 3 öğüne bunu  vurursanız 58 TL'dir. Erdoğan da aynı örneği vermişti. Bir aylık rakam 1753 TL'dir. Asgari ücreti düşünün. Bugün Türkiye'yi yönetenler, vatandaşımıza bir simit ve çayı çok görüyor. Simit- çay fiyatı ekonominin halini yansıtıyor.

"MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ KARAR ALMADI"

- Yeni programa göre 2019'da kemer sıkacağız. Türkiye'de hukuk askıda, Merkez Bankası ve yargı bağımsızlığına kadar hukuk işlemiyor. Merkez Bankası faizi yüzde 24'e çıkarttı. Yüzde 24 ciddi bir artış ama bir etki yaratmadı, dolarhala 6 TL'nin üzerinde. Doların düşmesi için önce hukuk düzelmeli. En büyük problem: Bu kararı bağımsız Merkez Bankası almadı. Kimse bu karara güvenmiyor. Talimatla alınmış bir karar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın izni olmaksızın bu faiz oranının artması mümkün değil. Merkez Bankası daha az faiz artışı yapabilirdi.

- Yeni Ekonomi Programı'na "Demokrasi ve Hukuk" bölümü ekleyin dedim. Eklenmeli.

AB ÜYELİĞİ REFERANDUMU

- Avrupa Birliği ile yakınlaşma olumlu gelişmedir. Ama tüm bu olumlu gelişmeler sırasında Erdoğan, AB üyeliğini referanduma götürmekten bahsetti... Türkiye tarihsel olarak yönünü Batı'ya çevirmiştir. Sayın Erdoğan 1 Ekim 2011'de Meclis'te bir konuşma yaptı ve 'AB'ye tam üyelik sürecini kararlılıkla yürüttük' dedi. Sayın Erdoğan referandum yerine bu cümlesini tekrar etse çok daha iyi olur.

- AB yolunda Türkiye kararlılıkla yürüse AB'nin kapıları Türkiye'ye açılacaktır.

- Muharrem İnce ile Sayın Kılıçdaroğlu arasında bir küskünlük yok. Asla. Aramızda bir sorun yok.

- Aday gösterilirsem kazanırım. Adayım, çalışıyorum, hala iddialıyım. Yapılacak bütün araştırmalarda ben çıkacağım. AK Parti'nin adayı kim olacak ondan hiç emin değilim. ama güçlü bir aday gösterilecektir.

 

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