CHP’den yeni kabine yorumu: 'Tek adamın danışmanları'

SORUN ÇÖZMEKTEN UZAK

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: Her şey tek kişinin iki dudağı arasında sıkıştırıldığı için kabineye çok büyük umut bağlamamak lazım. Bu pozisyona göre de profili düşük bir kabine. Bir anlamda tek adamın danışmanlar kurulu gibi olmuş. Eş, dost, akraba heyetinden oluşmuş bir danışmanlar heyeti görüntüsü veriyor. Türkiye’nin sorunlarını çözme kapasitesinden uzak. 25 Haziran’dan itibaren piyasalara güven verecek süreç başlayacak demişlerdi. Sorun çözücü ve güven verici bir tablo göstermiyor kabine.

KIŞLAYA SİYASET GİRDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Yeni kabine değil yeni kabile. Erdoğan’ın kabilesi. Hulusi Akar, üniforması üzerindeyken bakan atanmıştır. Bu, kışlaya siyasetin girdiğinin en açık göstergesidir. Saraya giderken protokolün üçüncü sırasındaydı, çıkarken 16. sıraya kaydı.

‘KADROLAR TASFİYE EDİLMİŞ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Bir anlamda tek adamın danışmanlar kurulu gibi olmuş. Eş, dost, akraba heyetinden oluşmuş bir danışmanlar heyeti görüntüsü veriyor. Bakanlar Kurulunu, müsteşarlar kurulu olarak değerlendirmek gerekir. 13. Cumhurbaşkanı görevine başlarken kamuoyunun hafızasında şunlar kaldı; mızraklar, kılıçlar, kalkanlar, Mehter Marşı, akide şekeri, ab-ı hayat şurubu ve cülus bahşişi. Bunlar Osmanlı’da padişahların devir tesliminde ya da bir padişah ölünce, yerine geçen şehzadenin yaptığı işlerdir. Bu yeni devrin adı; kurucu Cumhuriyet, yeni sistem değil. Dün Türkiye’de başlayan devrin adı, Lale Devri’dir. Lale Devri’nde de vatandaş aç, sefil, perişanken, 500 altına laleler satın alınırdı. Şimdi sarayda bunları görüyoruz. ”

KARDEŞİ FETÖ’DEN TUTUKLU

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: 15 Temmuz şehidinin kardeşi ile 15 Temmuz’u yapan örgüte mensup tutuklu sanığın kardeşi aynı kabinede artık. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin kardeşi Celal Bayar Üniversitesi rektörü iken ihraç edilip tutuklandı. Devlette çalışan kaloriferciye kardeşinin FETÖ’cü çıkması nedeniyle bedel ödettiriliyor. Bu kabine büyük çelişki ve tarihi itirafların kabinesidir. Devleti şirket gibi yönetme azmi, kabineye damgasını vurdu. Kabineyi oluşum şekli ile özensiz, liyakat açısından yetersiz, geleceğe vaat ettiği haliyle umutsuz bir kabine olarak görüyoruz.