CHP’den ücretli öğretmen önergesi
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, kontenjan engeline takılan, 1200 ücretli öğretmenin atamaya dahil edilmesi için Meclis’e önerge sundu.
Sosyal medyadan da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a seslenen Yalım, şunları söyledi:
“Eylül başvurusu sonucu tercih yapıp atanamayan 1200 ücretli öğretmen maalesef kontenjan mağduru olmuştur. 1200 ücretli öğretmenimizin mağduriyetinin giderilmesi adına gerekli kanuni düzenlemenin yapılmasını, en azından ek bir atama gerçekleştirilerek ataması tamamlanan diğer öğretmenler gibi atamaya dahil edilmelerini ve şartların iyileştirilmesini talep etmekteyiz.”
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