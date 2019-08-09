CHP’den Suriye konferansı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cenevre Konferansı’na benzer olacağını söylediği, eylül ayında İstanbul’da toplanması planlanan CHP’nin Suriye Konferansı için hazırlıklar sürüyor.
Konferansla ilgili çalışmaları sürdüren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, tüm tarafların davet edileceği konferansta ‘daha kalıcı ve insancıl politika oluşturulmasını amaçladıklarını’ söyledi. Ağbaba şöyle konuştu: “Bizim konferans düzenleyerek yapmak istediğimiz daha kalıcı ve insancıl politika oluşturulması. Konferansa değişik üniversitelerden göç ve Suriyeliler konusunda çalışan akademisyenleri davet edeceğiz. Bunun yanı sıra Suriyelilerin oluşturduğu dernekler ile Türkiye’de kurulan sivil toplum örgütleri, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nden, komşu ülkelerden temsilciler davet edilecek.”
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