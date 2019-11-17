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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
17.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

CHP’den spor açılımı

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CHP’den spor açılımı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya ile spor kurulu üyeleri, Sesi Görenler Futbol Ligi’nin 14. hafta mücadelesindeki Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED) Spor Kulübü’nün maçını izledi.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı 1-0 kazanan Çankaya ekibi, 7. kez şampiyon olurken, Kaya ve CHP Spor Kurulu üyeleri şampiyon sporcuları kutladı. CHP Spor Kurulu, Gençlerbirliği Kulübü’nü Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’ni de ziyaret ederek, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve kırmızı-siyahlı yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Kaya görüşmede, Gençlerbirliği’ni ve aldığı sonuçları yakından takip ettiklerini belirterek, başkent ekibinin sezonu iyi bir noktada tamamlayacağına inandığını söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya başkanlığındaki CHP Spor Kurulu son olarak MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün yeni yönetimine de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaya burada, “Biz, 3 yıldır bu çalışmayı (spor kurulu) yürütüyoruz, diğer siyasi partilerle görüştüğümüzde söylüyorum, sizler de spor kulüplerinizi kurun, spor kurulunuz olsun ve elbirliği ile Türk sporunu kalkındıralım istiyoruz” dedi. 

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