CHP’den spor açılımı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya ile spor kurulu üyeleri, Sesi Görenler Futbol Ligi’nin 14. hafta mücadelesindeki Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED) Spor Kulübü’nün maçını izledi.
Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı 1-0 kazanan Çankaya ekibi, 7. kez şampiyon olurken, Kaya ve CHP Spor Kurulu üyeleri şampiyon sporcuları kutladı. CHP Spor Kurulu, Gençlerbirliği Kulübü’nü Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’ni de ziyaret ederek, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve kırmızı-siyahlı yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Kaya görüşmede, Gençlerbirliği’ni ve aldığı sonuçları yakından takip ettiklerini belirterek, başkent ekibinin sezonu iyi bir noktada tamamlayacağına inandığını söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya başkanlığındaki CHP Spor Kurulu son olarak MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün yeni yönetimine de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaya burada, “Biz, 3 yıldır bu çalışmayı (spor kurulu) yürütüyoruz, diğer siyasi partilerle görüştüğümüzde söylüyorum, sizler de spor kulüplerinizi kurun, spor kurulunuz olsun ve elbirliği ile Türk sporunu kalkındıralım istiyoruz” dedi.
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