CHP'den sosyal medya atağı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın yönetimindeki Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Başkanlığı, ‘koordinasyon, etkili dil, söylem birliği, zamanlama, medya grubu tercihi, denetleme ve denklik’ konularında talimatları içeren genelgeyi tüm teşkilatlara gönderdi. Özkan, “Yerel seçimlerde başarılı olabilmemiz için güçlü bir medya ve sosyal medya ağına ihtiyacımız var. Bunun için kendi iletişimimizin sağlıklı, güvenli ve güçlü olması birinci kuraldır” dedi.

HER İLDE WHATSAPP GRUBU

Partinin çalışmasına göre 10 Ocak’a kadar her ilde WhatsApp grubu oluşturulacak. İllerdeki bilişim ve medya sorumlularının koordinasyonunda kurulacak gruplarda ‘ana kademe’, ‘gençlik ve kadın’ olmak üzere il başkanları ve ilçe başkanları yer alacak. Genel merkezin paylaşımları, bu gruplar aracılığıyla önce tüm il temsilcilerine ulaştırılacak. İl temsilcisi de ‘üzüm salkımı’ modeliyle kendi ağındaki gruplara yönlendirecek. Genelgede, ‘dil ve görsel kullanımı, resmi hesapların yönetimi, sosyal medya güvenliği’ konularında taktikler ve talimatlar anlatıldı. CHP, acılı haberler ve yas durumunda kullanılacak ‘siyah profil’ uygulamalarını da belirledi. Genel merkez tarafından bildirilen durumlarda sosyal medya hesaplarına bu siyah fotoğraflar yüklenecek. Teşkilatların tüm sosyal hesapları, ‘demirbaş’ olarak parti adına kaydedildi. Genelgedeki bazı talimatlar şöyle:

‘GİTTİM’ DEĞİL, ‘GİTTİ’

“Tüzüğümüzün 31. madde c fıkrası ve 35. madde c fıkrası uyarınca demirbaşların korunması ve yönetiminden il ve ilçe saymanlarımızı sorumlu tutmaktadır. Bu bakımdan, gerek sosyal medya hesapları, gerekse internet sitesi, kurumsal e-posta hesabı gibi dijital varlıklarımızın demirbaş statüsünde kayıt altında tutulması ve yönetim değişikliği halinde diğer demirbaşlar gibi devredilmesi gerekmektedir. Bu hesaplar, görev değişimi halinde diğer demirbaş gibi devredilmelidir. Kurumsal hesaplardan örgüt adına kurulan cümleler ve yine örgüt adına paylaşımı mümkün olan görseller paylaşmalıdır. ‘Gittim, ‘konuştum’, ‘görüştüm’ gibi, ilgili kişi adına kullanılması gereken ifadeler, resmi hesaplarda kullanılmamalı, ‘İlçe başkanımız isim soyisim, Atatürk Kültür Merkezi’ni ziyaret etti”., “... görüştü”, “... tebrik ederiz”’ şeklinde ifadeler kullanılmalıdır. Tüm resmi birimlerimizin, en azından Facebook sayfası ve Twitter hesabı edinmesini istiyoruz. İl ve ilçelerimizde ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hesaplarının yanı sıra, ilçelerimiz semt ve mahalle temsilcilikleri için hesap açabilirler. Ancak özellikle mahalle örgütlenmelerinde görev değişiminde hesapların devrine özel önem verilmesi gerekmektedir.”