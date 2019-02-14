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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP’den sokak çalıştayı

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CHP’den sokak çalıştayı

CHP Emek Büroları, ‘Sokak Ekonomisi Çalıştayı’ düzenleyecek. Çalıştayda sosyal güvenceden yoksun olarak sokaklarda çalışanların sorunları ele alınacak. CHP Lideri Kılıçdaroğlu da konuşma yapacak.

CHP çalışanların sorunlarına mercek tutan çalıştaylarına bir yenisini ekliyor. CHP Emek Büroları, yarın Ankara’da Sokak Ekonomisi Çalıştayı düzenleyecek. Çalıştaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmacı olarak katılacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın, Global Sokak Ekonomisi Platformu Onursal Başkanı Dr. Osman Sirkeci ile birlikte koordinasyonunu yürüttüğü çalıştayda, sokak tiyatrosu, sokak kemancısı dinletisi, müzik şöleninin yanı sıra sokak lezzetleri olan çiğköfte, pilav, simit, midye, tulumba ikramı yapılacak. Çalıştayda, sektörel sokak çalışanlarını temsilen Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Mehmet Göçer ‘Geri dönüşümcüler - gönüllü çevreciler’, aktivist Hacer Foggo ‘Sokakların hak ve özgürlükleri’, aktivist Ayşe Tükrükçü ‘sokakların sessiz kahramanları kadınlar’, sokak sanatçısı Kübra Özgün ‘özgür sanat ve sokaklar’, Sibel Gelbul ‘kadın üretici pazarları’, Adıyamanlı Abdal Niyazi Buluter ise ‘Abdallar’ konularında konuşma yapacak. Ayrıca ‘Sokak Çalışanları, Örgütlenme Olanakları ve ILO’ konusunda ILO Temsilcisi Özge Berber Ağtaş, ‘Sokakların Asli Aktörleri Romanlar’ konusunda Roman Hakları Derneği’nden Yücel Tutal konuşma yapacak.

KATKI SUNACAĞIZ

Çalıştayı koordine eden Veli Ağbaba, “ILO hedeflerinden güvencesiz, statüsüz ve kayıt dışı çalışmayı önleyici, çocuk işçiliğinin önlenmesine, genç ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik politikaların oluşturulmasına, sokak çalışanlarının statülerinin belirlenerek kent yaşamına entegrasyonunun sağlanmasına, sokakta barış ve sosyal diyalogun güçlendirilmesine katkı sunmak amacıyla panel gerçekleştireceğiz. Sokakta diyalog ve barış, hukuk ve katılımcı demokrasinin, yerinden yönetişimin, huzur ve çalışma hayatının güvencesidir. İş güvencesi mutlu bireyler ve huzurlu toplum demektir” dedi.

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