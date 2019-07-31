CHP’den ‘Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele’ kanun teklifi
CHP’li bazı belediye başkanlarının belediye iştiraklerinden maaş alması ve birinci derece yakınlarını göreve getirmesiyle başlayan tartışmalar sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ulaştırma Bakanlığı’nda çift maaş alan bazı bürokratların isimlerini saydıktan sonra AK Parti yönetimine çağrı yaptı. Özel, ‘Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele ve Siyasi Etik Kanun Teklifi’nin imzaya açıldığını belirterek “Bu konuda gerekli adımı hep birlikte atmalarını öneriyoruz” dedi.
TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Özel şunları söyledi:
TEKLİFİMİZİ HAZIRLADIK
“Partimizin çok tavizsiz yaklaştığı durumla karşı karşıyayız. Kanun teklifimizi hazırladık, imzalanma ve Meclis Başkanlığı’na teslim noktasına geldi. Buradan kişilerin belediye başkanı seçilen kişilerin, belediyelerin ortak olduğu şirketlerde yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyesi veya başka bir görev alması halinde belediye başkanına ne adla olursa olsun herhangi bir ödeme yapılmaz diyoruz. Bu huzur hakkını da ikinci maaşı da ortadan kaldırıyor. Belediye başkanının birinci ve ikinci derece kan ve kayın hısımları ile eşi, belediye ve ortak olduğu şirketlerde yönetici olarak değerlendirilemez. İstisnai memuriyet kadrolarına atanamaz, yönetim kurulu başkanı veya üyesi olamaz diyoruz.
Kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı’na vereceğiz. Meclis açılır açılmaz da tüm siyasi partilerin tutumlarını netleştirmelerini isteyeceğiz. CHP ile ilgili tavizsiz yaklaştığımız ve derhal müdahale ettiğimiz birkaç özel vaka dışında haksız yaklaşımlar var. Bu konuda iktidar partisine yakın ve onun ağzı ve sözü olanlar, CHP ile ilgili bu bir iki örneği köpürte dursun, biz net tavrımızı koyduk. Ama bir tek açıklama yok AK Parti’den. Dün (önceki gün) buradan Trabzon Belediye Başkanı’nın beş şirkette yönetim kurulunda olduğunu söyledik. Açıklama gelmiş. ‘Ben bir tanesinde yönetim kurulu üyesiyim’ diyor ve ‘Bu ülkemizde genel uygulamadır’ diyor. Genel uygulama olduğu yok. Bizde bir tane çıktı hemen istifa ettirdik. Mesela Karaburun Belediye Başkanımız da bir şirketteydi, Trabzon Belediye Başkanı kendi itiraf ediyor. Bu konuda AK Parti ne diyor? Yedi şirkette çalışıyor adamlar AK Parti susuyor.
İLK İMZA KILIÇDAROĞLU’NDAN
Sadece ve sadece Ulaştırma Bakanlığı’nın üst düzeyinde 9 bürokratın çift maaş aldığı bugün ortaya çıktı. Vatandaşın aklı ile alay etmeyin. 1 Ekim’den sonra da bunları teker teker önünüze getirip iki yüzlülüğünüzü milletimizin gözlerinin önüne sereceğiz. Önümde kanun teklifi var. İlk imza Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ait. Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele ve Siyasi Etik Kanun Teklifi. 17 maddelik, Türkiye’nin AB yürüyüşünde önünü açacak kanun teklifi açık. AK Parti ve küçük ortağına kanun teklifimizi incelemeleri ve bu konuda gerekli adımı hep birlikte atmalarını öneriyoruz.” ◊ ANKARA
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