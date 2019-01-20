CHP’den seçmen hareketliliği takibi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Foça’ya üç aylığına gönderilen 4 bin 2 uzman askerin seçmen olmayacağına ilişkin söz aldıklarını söyleyerek, “Ama yığma yaparlarsa eylemli olarak karşı çıkarız” dedi.
Özkan şunları söyledi: “Jandarma Genel Komutanlığı’ndan sorumlu bakan yardımcısı ile görüştüm ve bunun önlenmesini, aksi takdirde askeri vesayetin seçimlere karışması anlamına geleceğini söyledim. Listelerde 6 bin kişi gözüküyor ama bunu orada görev yapan normal askerlerle sınırlı tutacaklarını söylediler. Bunu yapmazlarsa Foça’nın demokratik idaresine müdahale edilmiş olur.” CHP’li Özgür Özel ise Gümüşhane’nin Kürtün İlçe Seçim Kurulu’nun, Beytarla, Sapmaz ve Yukarıkaradere köylerindeki olağanüstü seçmen hareketliliğine ilişkin yapılan başvuruya olumsuz yanıt verildiğini kaydetti. Özel, “İlçe Seçim Kurulu, İlçe Jandarma Komutanlığı’na bu üç köydeki itirazın incelenmesi için müzekkere yazdığı ancak İlçe Jandarma Komutanlığı’nın kış şartları nedeniyle yolların kapalı olduğu gerekçesiyle itirazın incelenmesinin mümkün olmadığını belirttiğini ifade etmiş ve karara olumsuz yanıt vermiştir. Seçimlere hiçbir şaibe karışmaması için uğraşıyoruz” dedi.
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